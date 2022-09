Base de dados para agendar vacinação inclui idosos residentes em lares já vacinados e uma pessoa morta há 20 anos

Quando chega a sua vez para tomar a vacina contra a covid-19, os portugueses são contactados por telefone pelas autarquias. No entanto, escreve esta quinta-feira o "Jornal de Notícias", existem bases de dados desatualizadas, algumas com nomes de pessoas que já morreram e outras com nomes de idosos residentes em lares que já foram vacinados.

Ao "Jornal de Notícias", Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, explicou que a lista enviada na semana passada pelas autoridades de saúde, para que o município entre em contacto com as pessoas que devem ser vacinadas, incluía uma pessoa que morreu há 20 anos. "Não é só Cascais e não estamos na fase pior. Quando chegar à generalidade da população, vai ser confusão total."

"Não devíamos andar à procura de pessoas a viver em lares e já vacinadas", acrescentou Carlos Carreiras. A propósito desta questão, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Associação de Unidades de Saúde Familiar pediram ao Governo a atualização dos contactos dos utentes, uma vez que a maioria dos contactos, diz Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, são números fixos.