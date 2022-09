Profissionais de saúde ainda não receberam subsídios de risco

O subsídio extraordinário de risco previsto no Orçamento do Estado para 2021 ainda não foi pago aos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à pandemia. O valor deverá ser pago de dois em dois meses, mas não foi processado no vencimento de fevereiro e, como avança o "Público" esta quarta-feira, também não deverá ser processado em março.

De acordo com o "Público", os códigos para processar o pagamento dos tais subsídios de risco ainda não foram criados e, por isso, os recursos humanos das várias entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não conseguem fazer os pagamentos. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em resposta ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, e ao INEM, referiram que aguardam orientações da tutela, "de forma a que esta legislação possa ter o devido enquadramento no sistema de processamento de vencimentos no sistema RHV, utilizado pelas várias entidades do SNS".

Os sindicatos, representantes dos enfermeiros, dos médicos e do INEM, lamentam "mais uma falha grave" do Ministério da Saúde e Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, questiona: "Há mesmo subsídio de risco? Para quem? Queremos saber onde vai ser pago, quando vai ser pago e a quantos profissionais de saúde por grupo profissional".

De acordo com aquilo que foi definido no Orçamento do Estado para este ano, o subsídio será pago de dois em dois meses e o valor corresponde a 20% do salário base, não podendo, no entanto, ultrapassar os 219 euros por mês. "Recebem este subsídio de risco profissionais de saúde do SNS e dos serviços e organismos da administração direta e indireta do Estado integrados no Ministério da Saúde com contrato de trabalho em funções públicas ou contrato de trabalho, incluindo os profissionais do INEM, e outros profissionais de saúde envolvidos na resposta de emergência médica e no transporte de doentes".