Covid-19. Príncipe Carlos critica “lobby” antivacinas

Dezenas de países europeus decidiram suspender, temporariamente e por precaução, a administração das doses da AstraZeneca, algo que pode fazer crescer a desconfiança generalizada em torno da vacinação contra a covid-19. Mas o príncipe Carlos, herdeiro da coroa britânica, assina um artigo na revista científica “Future Healthcare Journal” em que critica os movimentos antivacinas.

“Quem pensaria que, no século XXI, haveria um lobby significativo contra a vacinação, dado o seu histórico de erradicação de tantas doenças horríveis e conhecido o seu potencial atual para proteger do coronavírus alguns dos mais vulneráveis da nossa sociedade?”, questiona aquele que é o primeiro na linha de sucessão ao trono e que testou positivo em março do ano passado.

Na opinião do membro da família real, as vacinas "protegem e libertam”, embora ressalve, no mesmo artigo publicado esta quarta-feira, que “a medicina precisará de combinar a biociência com as crenças e escolhas pessoais”.

Carlos defende ainda um cruzamento da medicina convencional com terapias alternativas. “Só então podemos escapar das divisões e da intolerância de ambos os lados da equação [que opõe] a medicina convencional à medicina complementar”, advoga o monarca de 72 anos, para quem é necessária “regulamentação adequada para terapias comprovadas como a acupuntura e a fitoterapia”.