Covid-19. Incidência por 100 mil habitantes continua a recuar, R(t) sobe ligeiramente. Há 15 mortes e menos 99 internados em 24 horas

O boletim desta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 15 óbitos e 673 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.

O número de mortes é ligeiramente superior ao de terça-feira (13), mas corresponde exatamente à média dos últimos sete dias.

Quanto às infeções, voltam a ficar abaixo das 1000, o que aconteceu em 10 dos últimos 11 dias. É o valor mais alto dos últimos oito, mas, ainda assim, é quase idêntico ao total de novas infeções da quarta-feira da semana passada (642). Deve ter-se igualmente em linha de conta que os valores das segundas e terças-feiras são habitualmente inferiores à média semanal.

A DGS atualizou também a matriz de risco, em que Portugal se mantém na zona verde, continuando a recuar na incidência: é agora de 90,3 infeções por 100 mil habitantes em todo o território nacional (era de 96 na segunda-feira - como pode ver em baixo a sombreado - e de 105 na quinta-feira, quando António Costa anunciou o plano de desconfinamento) e de 79,1 no Continente (84,2 há dois dias).

MATRIZ DE RISCO

Quanto ao R(t), aumentou uma centésima em dois dias: é agora de 0,84 na globalidade do território nacional e de 0,80 apenas no Continente.

Há menos 99 doentes nos hospitais do país, o que coloca o total de internamentos em 856, o valor mais baixo em mais de cinco meses (desde que a 11 de outubro havia 843 hospitalizados). Há ainda menos oito doentes nas unidades de cuidados intensivos (total: 205).

Quanto aos números totais da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 815.570 casos de infeção, 16.722 óbitos e 764.019 recuperados. Atualmente existem 34.829 casos ativos no país.

Casos em 24h: Norte supera ligeiramente LVT

O Norte, com 246 novos casos, volta a superar Lisboa e Vale do Tejo (245), algo que só aconteceu uma vez desde 25 de janeiro (7 de março, 207 face a 180 em LVT). Segue-se o Centro com 84, a Madeira com 45, o Alentejo com 27 e o Algarve com 13.

De seguida, os casos confirmados de covid-19 em Portugal desde março, quando a crise sanitária começou

Quanto às vítimas mortais desde o início da pandemia de covid-19, este é o cenário do país por faixa etária: