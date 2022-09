Covid-19 no 🌏: Número de vítimas mortais recua em Itália, nível de incidência estabiliza em Espanha

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.671.720 no mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado esta quarta-feira pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais às 11h00. De seguida, os desenvolvimentos e atualizações da crise sanitária no mundo.

Espanha

Espanha registou esta quarta-feira 6.092 novos casos de covid-19, elevando para 3.206.116 o total de infetados até agora no país, tendo estancado a tendência descendente de novos contágios, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 228 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 72.793. O número diário de notificações de novos casos aumentou de 4.962 na terça-feira para 6.092 hoje, e o de mortes de 141 para 228.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha parece ter estancado, sendo hoje igual ao registado na terça-feira, 128 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (224), País Basco (175), Astúrias (172), Catalunha (160) e Aragão (131).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 826 pessoas com a doença (844 na terça-feira), das quais 200 em Madrid, 216 na Catalunha e 125 na Andaluzia.

Por outro lado, diminuiu para 8.071 o número de hospitalizados com a covid-19 (8.348), o que corresponde a 6% das camas, das quais 1.997 pacientes em unidades de cuidados intensivos (2.037), 20% das camas desse serviço.

Entrou hoje em vigor até ao domingo a cerca sanitária nas comunidades autónomas de Madrid e Extremadura, devido ao feriado de 19 de março, sexta-feira, Dia de São José, que permitiria gozar uma ponte de três dias com o fim de semana.

Durante as férias da Páscoa será aplicado o mesmo dispositivo em todo o território espanhol, estando também previstas, entre outras medidas, a proibição de viajar entre comunidades autónomas e um recolher obrigatório entre as 22:00 e as 06:00, bem como limitar as reuniões em espaços públicos ou privados a um máximo de quatro pessoas.

Itália

Itália contabilizou 23.059 casos de covid-19 e 431 mortes a ela associadas nas últimas 24 horas, tendo superado as sete milhões de doses de vacina administradas, indicaram esta quarta-feira as autoridades sanitárias italianas.

O total de novos casos constitui um aumento de 2.663 infeções relativamente ao dia anterior, apesar de o número de testes de despistagem ter sido ligeiramente inferior -- 369.084 análises nas últimas 24 horas face às 369.375 do dia anterior.

O total de mortes nas últimas 24 horas foi, porém, inferior aos 502 registados terça-feira, quando se registou o pior número desde janeiro.

Apesar disso, o número de óbitos continua a manter-se alto em comparação com as semanas anteriores, em que o total de mortes diárias se situou entre os 200 e os 380.

Desde que a pandemia foi declarada em Itália, em fevereiro de 2020, as autoridades contabilizaram um acumulado de 3.281.819 casos de infeção e de 103.432 mortes.

A pressão hospitalar continua a aumentar e, dos atuais 539.008 casos ativos com o novo coronavírus, 29.834 estão hospitalizados, mais 480 do que no dia anterior.

Desse total, 3.317 pessoas estão internadas em unidades de cuidados intensivos (mais 61).

A campanha de vacinação, por outro lado, superou hoje as sete milhões de doses administradas -- 7.101.882 foram vacinadas com a primeira e 2.180.085 com a segunda.

Itália irá retomar a campanha com a vacina da AstraZeneca se, quinta-feira, a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) mantiver a recomendação positiva em relação ao fármaco.

As autoridades sanitárias italianas suspenderam segunda-feira a utilização da vacina da AstraZeneca como "medida temporária e cautelar" face aos recentes casos de tromboses na Europa, estando a aguardar a conclusão da investigação adicional que a EMA está a fazer, explicou o Governo de Mario Draghi.

Na semana passada, Itália decretou um endurecimento das restrições para conter os contágios, que vigorará até 06 de abril.

Todas as regiões que superem a incidência semanal de 250 contágios por cada 100.000 habitantes passarão a integrar o estatuto da "zona vermelha", com um confinamento brando em que todas as lojas não essenciais estarão encerradas.

Desde segunda-feira, dez regiões da província autónoma de Trento estão no "vermelho", afetando mais de 40 milhões de italianos, enquanto o resto do país se encontra numa zona de risco intermédio, com exceção da ilha da Sardenha, que quase que não tem limitações.

Iraque

O Iraque anunciou esta quarta-feira 5.663 novos casos de coronavírus, um recorde no país que recebeu há perto de duas semanas o Papa Francisco entre multidões, reduzidas mas compactas, e onde é rara a utilização de máscara. Apesar deste aumento de casos de infeção no país de 40 milhões de habitantes, com falta de medicamentos, médicos e hospitais há décadas, as autoridades voltaram a anunciar na noite de terça-feira um aliviar do recolher obrigatório instaurado há algumas semanas.

Com 5.663 infetados e 33 mortos nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, o número de iraquianos contaminados desde o início da pandemia no país, em fevereiro de 2020, é agora de 768.352, incluindo 13.827 mortos. As estatísticas são divulgadas diariamente pelo ministério, que indica realizar cerca de 40 mil testes diariamente, uma taxa muito baixa num país com várias cidades de mais de dois milhões de habitantes, onde a densidade é elevada e a promiscuidade permanente.

Além da falta de equipamento médico para tratar os doentes – que geralmente preferem ter uma botija de oxigénio em casa em vez de irem para hospitais em mau estado -, o Iraque recebeu apenas 50 mil doses da vacina (da chinesa Sinopharm), na véspera da visita do Papa. Bagdad diz ter um plano de compra a prazo de 16 milhões de doses, mas o parlamento ainda não votou o orçamento de 2021.

Brasil

De acordo com o "G1", o Brasil registou 2798 mortes por covid-19 em 24 horas, um valor máximo deste o início da pandemia - total: 282.400 mortes. O número de novos casos foi 84.124, o que aumenta a soma global para 11.609.601. A média móvel nos últimos sete dias foi de 69.226 novos diagnósticos por dia.

A média móvel de óbitos no país nos últimos sete dias chegou a 1976, o que também se configura como um valor máximo. Segundo aquela publicação, são já 55 dias seguidos com a média móvel acima dos 1000, sendo que já são nove dias acima de 1500, perto dos 2000.

O consórcio de órgãos de comunicação social, que começou a tratar os dados quando o Governo de Bolsonaro optou omiti-los, refere que entre 10 e 16 de março vislubraram-se os seguintes valores médios de óbitos por dia: 1645, 1705, 1761, 1824, 1832, 1855, 1976.

Alemanha

Na Alemanha, a incidência acumulada de covid-19 em sete dias subiu para 86,2 por cada 100 mil habitantes, face a 84 na terça-feira e 65,4 da semana passada, com 13.435 novos contágios nas últimas 24 horas. O número de vítimas mortais na Alemanha foi de 249 nas últimas 24 horas, tendo-se registado 300 óbitos na terça-feira da semana passada, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).

O pico da incidência ocorreu no passado dia 22 de dezembro com 197,6 por 100 mil habitantes e no dia 28 de janeiro voltou a cair abaixo de 100 pela primeira vez em três meses com uma tendência de descida que se manteve durante algumas semanas. O valor máximo de contágios registou-se a 18 de dezembro com 33.777 novas infeções num só dia e de mortos a 14 de janeiro, com 1.244 óbitos. Na Alemanha, lamenta-se a morte de 73.905 pessoas por covid-19 e somam-se 2.594.764 casos de SARS-CoV-2 desde o início da crise sanitária.

Nas unidades de cuidados intensivos deram entrada 2.851 pacientes com covid-19 na terça-feira, 1.604 dos quais precisavam de respiração assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência.

Na Alemanha receberam as duas doses da vacina 2.951.692 pessoas (3,5% da população) e 6.712.195 (8,1% da população total) uma dose do composto contra a covid-19.

Índia

A Índia registou 188 mortes por covid-19 e 28.903 casos nas últimas 24 horas, o maior número diário de infeções este ano, segundo o Ministério da Saúde indiano. O país sofreu recentemente um aumento de casos, após ter reduzido drasticamente a progressão da doença, depois de atingir o valor mais alto de contágios em setembro de 2020, com 97.894 infeções num só dia.

A cidade da Nagpur, no estado ocidental de Maharashtra, responsável por mais de metade dos casos de covid-19 no país nas últimas semanas, iniciou na segunda-feira o confinamento durante sete dias, até 21 de março. Só nas últimas 24 horas, Maharashtra diagnosticou mais de 17 mil casos.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 11,4 milhões de casos de covid-19 (11.438.734), sendo agora o terceiro país do mundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, que no sábado ultrapassou o país asiático no total de contágios. Com 159.044 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o quarto país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos, Brasil e México, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país tem atualmente 234.406 casos ativos da doença.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 1242 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e 54.873 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumularam 536.826 óbitos e 29.545.555 casos da doença. Os EUA são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais contágios.

México

O México registou 175 mortes causadas por covid-19 e 1278 casos nas últimas 24 horas, informaram na terça-feira as autoridades mexicanas. Desde o início da pandemia, o país contabilizou 195.119 óbitos e 2.169.007 casos confirmados de covid-19.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

Austrália

A Austrália pediu hoje ao laboratório britânico AstraZeneca e à UE o acesso urgente a um milhão de doses da vacina compradas para dar à Papua Nova Guiné, que enfrenta um surto de covid-19. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que queria utilizar as doses, encomendadas para a Austrália e já pagas, para ajudar a Papua Nova Guiné, a norte do país, a combater a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

"Estamos a fazer um pedido formal à AstraZeneca e às autoridades europeias de acesso a um milhão de doses do nosso pedido à AstraZeneca, não para a Austrália, mas para a Papua Nova Guiné, um país em desenvolvimento que precisa desesperadamente destas vacinas", afirmou. "Assinámos um contrato para estas doses, pagámos por elas. E queremos ver essas vacinas chegar aqui para que possamos apoiar o nosso vizinho mais próximo, a Papua Nova Guiné", salientou Morrison.

Continente Africano

Mais 327 mortos por covid-19 foram registados nas últimas 24 horas em África, que totaliza agora 108.391 vítimas mortais desde o início da pandemia e 4.051.362 infetados, mais 9.527, segundo dados oficiais. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de recuperados nos 55 Estados-membros da organização é de 3.641.349, mais 11.289 nas últimas 24 horas, um número superior ao das novas infeções (9.527) nesta região.

A África Austral continua a ser região mais afetada, registando hoje 1.876.248 infetados e 58.469 mortos por contágio com a doença. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.530.966 casos e 51.560 mortes. O Norte de África é a segunda zona mais atingida pela pandemia, com 1.204.588 infetados e 34.454 vítimas mortais. A África Oriental contabiliza 443.556 infeções e 8.162 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 414.056 e o de mortes ascende a 5.410. A África Central tem 112.914 casos e 1.896 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 11.384 mortes e 192.195 infetados, seguindo-se Marrocos, com 8.737 óbitos e 489.622 casos. Entre os países mais afetados estão também a Tunísia, com 8.429 óbitos e 242.673 casos, a Argélia, com 3.047 mortos e 115.488 infetados, e a Etiópia, com 2.573 vítimas mortais e 178.108 infeções.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 732 mortes e 64.929 casos, seguindo-se Angola (522 óbitos e 21.446 casos de infeção), Cabo Verde (157 mortos e 16.154 casos), Guiné Equatorial (100 óbitos e 6.603 casos), Guiné-Bissau (52 mortos e 3.469 casos) e São Tomé e Príncipe (32 mortos e 2.085 casos).

Em atualização