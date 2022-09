Covid-19. Números mantêm-se controlados: 13 mortes, 384 infetados e mais de 1100 recuperados em 24 horas

O boletim desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 13 óbitos e 384 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Há ainda mais 1173 recuperados.

São números ligeiramente superiores aos de segunda-feira, em que se oficializaram 10 mortes, 256 novas infeções e 2371 curados. Pelo 10.º dia consecutivo, os novos casos mantêm-se na casa das centenas. Os valores das segundas e ainda das terças-feiras costumam ser, habitualmente, os mais baixos da semana, devido à menor atividade dos laboratórios ao fim de semana.

De acordo com os cálculos do Expresso, a incidência a 14 dias por 100.000 habitantes desce para 90 (na segunda-feira era de 92, o limiar máximo admitido no plano de desconfinamento apresentado na semana passada é de 120.

Quanto aos internamentos, descem pelo 20.º dos últimos 22 dias: há menos 41 camas ocupadas do que na segunda-feira (total: 955). Em unidades de cuidados intensivos há menos 18 doentes do que na véspera (total: 213). Os internamentos regressam assim ao nível a que estavam em meados de outubro (eram 957 no dia 14).

Quanto aos números totais da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 814.897 casos de infeção, 16.707 óbitos e 762.961 recuperados. Atualmente existem 35.229 casos ativos no país.

LVT com 38,9% dos casos em 24 horas

Lisboa e Vale do Tejo registou nas últimas 24 horas 147 novos casos de covid-19 (38,9% do bolo nacional). Seguem-se o Norte com 127, o Centro com 64, os Açores com 15, o Algarve com 13, a Madeira com 11 e o Alentejo com sete. Os números absolutos por região, de casos confirmados e óbitos, são os seguintes:

Norte: 328.693 casos (5281 mortes)

Centro: 116.305 (2976)

LVT: 308.718 (7045)

Alentejo: 28.772 (965)

Algarve: 20.337 (348)

Açores: 3899 (28)

Madeira: 8173 (64)

De seguida, os casos confirmados de covid-19 em Portugal desde março, quando a crise sanitária começou:

0-9 anos: 45.045

10-19 anos: 75.602

20-29 anos: 116.371

30-39 anos: 116.946

40-49 anos: 135.626

50-59 anos: 120.927

60-69 anos: 82.677

70-79 anos: 54.067

+80 anos: 67.636

Quanto às vítimas mortais desde o início da pandemia de covid-19, este é o cenário do país por faixa etária:

0-9 anos: 2

10-19 anos: 2

20-29 anos: 12

30-39 anos: 41

40-49 anos: 151

50-59 anos: 451

60-69 anos: 1479

70-79 anos: 3538

+80 anos: 11.031