Covid-19. França e Itália já estão a combater a terceira vaga, Alemanha está a vê-la ao virar da esquina

A nova variante do SARS-COV-2 descoberta esta terça-feira num hospital da Bretanha, em França, não podia ter surgido em pior altura: em Paris, as autoridades de saúde alertaram que a cada 12 minutos um novo paciente infetado dá entrada nas unidades de cuidados intensivos. Para aliviar a pressão hospitalar, as cirurgias não urgentes na capital já começaram a ser canceladas, e muitos doentes estão a ser transferidos para unidades noutras zonas do país. Esta segunda-feira, segundo dados do Ministério da Saúde francês, foram registados 26.343 novos casos de covid-19, e atualmente já há quase 25 mil pessoas internadas.

O Governo está a tentar não apertar as restrições mas já deixou o aviso: são necessárias “novas decisões” para contrariar o aumento dos contágios e o Executivo já está a trabalhar nesse sentido, garantiu Emmanuel Macron esta segunda-feira, dado que Paris e os seus subúrbios estão a lutar contra uma “terceira vaga muito violenta”, acrescentou Valérie Pécresse, presidente regional. “A variante inglesa, que representa a maioria dos [novos] casos, não é apenas mais contagiosa, é também mais mortal”, disse a governante. “As nossas unidades de cuidados intensivos estão saturadas”, frisou, abrindo espaço a novas medidas que sejam “justificadas e proporcionais”. Neste momento, há quase 400 casos por cada 100 mil habitantes em Paris.

Tudo isto acontece na altura em que França suspendeu a vacina da AstraZeneca, por suspeitas de uma relação entre a administração da vacina e a formação de coágulos sanguíneos nos pacientes. A decisão francesa é tomada por “precaução”, tal como em vários outros países da Europa (incluindo Portugal), e a Agência Europeia dos Medicamentos (EMA) já anunciou que vai emitir um parecer técnico sobre o assunto na próxima quinta-feira.

Variantes brasileiras e britânicas debaixo de fogo

A Itália foi um dos países que congelou a vacina da AstraZeneca, depois de já ter suspendido a administração de um lote específico. Tal como em França, a atual situação epidemiológica está longe de estar controlada: o novo Governo, liderado por Mário Draghi, culpa as variantes brasileiras e britânicas do vírus e já anunciou um novo confinamento total: restaurantes, lojas e escolas estão fechados desde esta segunda-feira na maior parte do país. Nessa data, mostram os dados, a média a sete dias era de 22,432 novos casos - há um mês, a 15 de fevereiro, era de apenas 12,074. O número médio de mortes diárias, também a sete dias, situava-se nos 342 - mais 20 do que há um mês.

Espanha e Alemanha também decidiram suspender a vacina da AstraZeneca. Aqui ao lado, os novos casos continuam a descer mas as autoridades de saúde regionais ajustaram as restrições a pensar na Páscoa: medidas como a proibição de receber visitas em casa continuam em vigor, assim como o recolher obrigatório às 23h e a hora de fecho dos restaurantes, mas a região de Madrid vai fechar-se sobre si própria entre 17 e 21 de março, e 26 e 9 de abril. Na Alemanha, país em pleno desconfinamento, o número de novos casos aumentou 20% na última semana, segundo o Robert Koch Institut: esta segunda-feira, a média a sete dias era de 10,229 casos. “Estamos com a terceira vaga ao virar da esquina. Isso já não pode ser posto em causa. E, nesta altura, aliviamos as restrições e isso está a acelerar o crescimento exponencial de casos”, explicou o epidemiologista Dirk Brockmann ao canal germánico ARD, que pediu uma reversão das medidas para o país voltar a ter o controlo da situação epidémica.