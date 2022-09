Covid-19 no 🌏: Itália sofre o maior número diário de óbitos desde 26 de janeiro, menos contágios em Espanha

A pandemia do novo coronavírus superou os 122 milhões de casos de infeção a nível mundial, com o número de novos contágios a aumentar quase três milhões nas últimas 24 horas, indicou esta terça-feira o balanço diário da France-Presse (AFP). Em baixo, as atualizações da crise sanitária nos quatro cantos do mundo.

Itália

Itália contabilizou 20.396 casos de covid-19 e 502 mortes nas últimas 24 horas, o maior número diário de óbitos desde 26 de janeiro, segundo as autoridades de saúde, dado que ilustra o recrudescimento da pandemia no país.

Com os dados das últimas 24 horas, o total de casos acumulados desde fevereiro de 2020 em Itália subiu para 3.258.770, enquanto o de mortes aumentou para 103.001.

Atualmente, há 536.115 casos ativos, em que 26.098 estão hospitalizados e 3.256 em unidades de cuidados intensivos.

A Lombardia (norte), a região mais afetada pela pandemia, continua a constituir-se como a que mais casos tem registado, com 4.235 nas últimas 24 horas, seguida pelas da Campânia (2.656 novos contágios), Emília-Romana (2.184), Piemonte (2.074), e Véneto (1.901). As restantes regiões registaram novos casos inferiores a 1.500.

O Governo italiano, liderado por Mario Draghi, tem defendido nos últimos dias uma aceleração do ritmo de vacinação para que o país possa chegar o mais rápido possível à imunidade de grupo.

Espanha

Espanha registou esta terça-feira 4.962 novos casos de covid-19, elevando para 3.200.024 o total de infetados até agora no país, continuando a tendência descendente de novos contágios, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 141 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 72.565.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, passando de segunda-feira para hoje de 129 para 128 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (223), País Basco (174), Astúrias (172), Catalunha (158) e Aragão (137).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 844 pessoas com a doença (615 na segunda-feira), das quais 202 em Madrid, 196 na Catalunha e 131 na Andaluzia.

Por outro lado, diminuiu para 8.348 o número de hospitalizados com a covid-19 (8.682), o que corresponde a 7% das camas, das quais 2.037 pacientes em unidades de cuidados intensivos (2.112), 20% das camas desse serviço.

A ministra porta-voz do Governo espanhol, María Jesús Montero, assegurou hoje que a suspensão temporária da administração da vacina da AstraZeneca não "produzirá qualquer alteração do calendário de vacinação" e excluiu que a sua substituição definitiva esteja planeada, porque seria "injusta".

A responsável governamental insistiu na mensagem de "absoluta tranquilidade", visto que a suspensão decidida na segunda-feira por Espanha e outros países europeus foi tomada de forma "preventiva e temporária", enquanto se aguarda a posição definitiva da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

França

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, disse esta terça-feira que França está a entrar "numa forma de terceira vaga", ao mesmo tempo que as autoridades sanitárias gaulesas aprovaram a possibilidade de as pessoas realizarem os seus próprios testes.

"Estamos no que parece ser uma forma de terceira vaga, caracterizada por numerosas variantes", disse o primeiro-ministro na Assembleia Nacional.

Esta afirmação acontece quase um ano após o início do primeiro confinamento em França e numa altura em que a tensão nos hospitais está a aumentar diariamente, especialmente na região de Paris.

Há atualmente 25.492 pessoas internadas devido à covid-19 em França e 4.329 estão nos cuidados intensivos, mais 435 do que na véspera.

De forma a acelerar o diagnóstico, as autoridades sanitárias aprovaram hoje os testes realizados autonomamente para serem utilizados por pessoas sem sintomas e com mais de 15 anos. A amostra nasal é menos profunda, os resultados são dados entre 20 a 30 minutos e funciona como um teste de gravidez.

Nas últimas 24 horas morreram em França 408 pessoas devido ao vírus, elevando o número total de óbitos desde o início da pandemia para 91.170. Desde segunda-feira foram contabilizados 29.975 casos, perfazendo assim 4.108.108.

Reino Unido

O Reino Unido registou 110 mortes e 5.294 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou o Governo britânico, que mantém confiança na vacina AstraZeneca, cuja administração foi suspensa por vários países europeus.

Na segunda-feira tinham sido notificadas 64 mortes e 5.089 casos, mas é normal um valor mais baixo devido ao atraso no processamento de dados relativos ao fim de semana.

De acordo com os dados, a média dos últimos sete dias é de 128 mortes e 5.689 infeções e a taxa de incidência é de 1,3 mortes e 59,1 casos por 100 mil habitantes.

Entre 10 e 16 de fevereiro houve uma redução de 32,8% de mortes de covid-19 e de 1,9% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

No total, morreram no Reino Unido 125.690 pessoas entre 4.268.821 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

O balanço sobe para 146.487 mortes se forem somados os casos cujas certidões de óbito fazem referência ao novo coronavírus como fator contributivo.

No domingo estavam hospitalizados 7.281 infetados, menos 23% do que no domingo anterior.

Até hoje, 24.839.906 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 1.663.646 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

O Governo britânico considera não existirem razões para suspender o uso da vacina da AstraZeneca, apesar de vários países europeus terem interrompido a sua administração por "precaução" após relatos de casos graves de coágulos sanguíneos em pessoas que foram vacinadas.

"Os coágulos sanguíneos podem ocorrer naturalmente e não são incomuns. Mais de 11 milhões de doses da vacina covid-19 AstraZeneca já foram administradas em todo o Reino Unido, e o número de coágulos sanguíneos relatados após a administração da vacina não é maior do que o número que teria ocorrido naturalmente na população vacinada", garantiu o responsável pela segurança da Autoridade Reguladora de Medicamentos (MHRA), Phil Bryan.

Alemanha

A Alemanha registou 238 mortes e 5.480 novas infeções nas últimas 24 horas segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados na madrugada desta terça-feira. O país registou 5.480 novas infeções nas últimas 24 horas, cerca de 1.200 casos a mais que na passada terça-feira, e contabilizou ainda 238 mortes no mesmo período, cerca de 20 a menos que há uma semana.

A incidência acumulativa em sete dias subiu na Alemanha para 84 casos por 100.000 habitantes, em comparação com 82,2 de segunda-feira e 67,5 da semana passada. O pico de incidência foi registado em 22 de dezembro com 197,6 e em 28 de janeiro caiu para menos de 100 pela primeira vez em três meses, com uma tendência de queda que se manteve por algumas semanas.

O número máximo de infeções ocorreu no dia 18 de dezembro com 33.777 novos casos num dia e o número máximo de óbitos, no dia 14 de janeiro, com 1.244. O fator de reprodução semanal é 1,15, o que significa que a cada 100 infetados contagiam uma média de 115 outras pessoas.

Tailândia

A Tailândia administrou esta terça-feira a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 ao primeiro-ministro e membros do Governo, após um adiamento, na sexta-feira, por dúvidas sobre efeitos secundários.

Depois de receber da primeira dose, o chefe do executivo, Prayut Chan-ocha, disse que pretendia dar o exemplo para estimular "a confiança entre os tailandeses", no dia em que se iniciou a campanha de administração daquela vacina no país.

A Tailândia atrasou o início da vacinação com a vacina AstraZeneca, programado para sexta-feira, depois de o seu uso ter sido suspenso em vários países europeus, devido a possíveis efeitos adversos.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 708 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e 54.865 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumularam 535.584 óbitos e 29.490.682 casos da doença. Os EUA são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais contágios.

México

O México registou 234 mortes provocadas por covid-19 e 1.439 casos nas últimas 24 horas, informaram na segunda-feira as autoridades mexicanas. Desde o início da pandemia, o país contabilizou 194.944 óbitos e 2.167.729 casos confirmados de covid-19.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro. Em conferência de imprensa, indicou-se que foram administradas até agora 4.404.608 doses de vacina covid-19 no país.

Índia

A Índia registou 131 mortes por covid-19 e 24.492 casos nas últimas 24 horas, a maior parte diagnosticados no estado de Maharashtra, que contabilizou 15.051 no último balanço, segundo o Ministério da Saúde indiano.

O país sofreu recentemente um aumento de infeções, após ter reduzido drasticamente a progressão da doença, depois de atingir o valor mais alto de contágios em setembro de 2020, com 97.894 casos num só dia. A cidade da Nagpur, no estado ocidental de Maharashtra, responsável por mais de metade dos casos de covid-19 no país nos últimos dias, iniciou na segunda-feira o confinamento durante uma semana, até 21 de março.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 11,4 milhões de casos de covid-19 (11.409.831), sendo agora o terceiro país do mundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, que no sábado ultrapassou o país asiático no total de contágios. Com 158.856 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o quarto país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos, Brasil e México, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA). O país tem atualmente 223.432 casos ativos da doença.

Venezuela

O Governo venezuelano anunciou esta terça-feira que a Venezuela não autorizará o uso local da vacina AstraZeneca contra a covid-19, devido aos efeitos secundários que tem originado nos pacientes. “A Venezuela não autorizará que a vacina AstraZeneca seja usada no nosso país devido aos efeitos que tem nos pacientes”, anunciou a vice-presidente da Venezuela.

O anúncio foi fteito através da televisão estatal venezuelana, depois de uma reunião com o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Venezuela, Paolo Balladelli. A decisão da Venezuela de proibir o uso local da vacina AstraZeneca tem lugar depois de Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal suspenderem a administração desta vacina, devido à deteção de vários casos de tromboses em pacientes.

Continente Africano

África registou mais 1.063 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, para um total de 108.064 desde o início da pandemia, e 36.631 novos casos de infeção, segundo os dados oficiais mais recentes no continente. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infetados nos 55 Estados-membros da organização é de 4.041.835 e o de recuperados nas últimas 24 horas é de 40.993, para um total de 3.630.060 desde o início da pandemia.

A África Austral continua a ser região mais afetada, registando esta terça-feira 1.873.691 infetados e 58.284 mortos por contágio com a doença. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.530.033 casos e 51.421 mortes. O Norte de África é a segunda zona mais atingida pela pandemia, com 1.201.672 infetados e 34.372 vítimas mortais. A África Oriental contabiliza 440.548 infeções e 8.128 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 413.088 e o de mortes ascende a 5.392. A África Central tem 112.836 casos e 1.888 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 11.340 mortes e 191.555 infetados, seguindo-se Marrocos, com 8.733 óbitos e 489.096 casos. Entre os países mais afetados estão também a Tunísia, com 8.404 óbitos e 242.124 casos, a Argélia, com 3.042 mortos e 115.318 infetados, e a Etiópia, com 2.555 vítimas mortais e 176.618 infeções.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 729 mortes e 64.642 casos, seguindo-se Angola (521 óbitos e 21.407 casos de infeção), Cabo Verde (156 mortos e 16.120 casos), Guiné Equatorial (100 óbitos e 6.603 casos), Guiné-Bissau (53 mortos e 3.447 casos) e São Tomé e Príncipe (32 mortos e 2.057 casos).

Europa

Mais de 900 mil pessoas morreram de covid-19 na Europa desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, de acordo com a contagem realizada pela agência France-Presse com base em informações oficiais. Nos 52 países e territórios da região, incluindo a Rússia e a Turquia - totalizam-se 900.185 mortos (relativos a 40.083.433 contágios declarados).

No mesmo período, a região da América Latina e Caraíbas registou 721.581 mortos e 22.872.052 casos, a dos Estados Unidos e Canadá 558.110 mortos e 30.406.496 infeções e a da Ásia 263.250 óbitos e 16.692.971 casos de infeção.

Os países europeus mais afetados são o Reino Unido com 125.580 mortos e 4.263.527 casos; Itália com 102.499 óbitos (3.238.394 contaminados); Rússia (92.937 vítimas mortais e 3.409.438 casos); França (90.788 mortes e 4.078.133 contágios) e Alemanha (73.656 mortos e 2.581.329 infetados). Estes cinco países concentram a maioria dos mortos na Europa.

