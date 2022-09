Covid-19 no 🌏: França prepara novas restrições para controlar a pandemia

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 2.654.089 mortes em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência France-Presse.De seguida, os desenvolvimentos e atualizações da crise sanitária nos quatro cantos do mundo.

França

Emmanuel Macron disse esta segunda-feira que França terá "novas decisões" sobre as medidas sanitárias para combater a pandemia no país, numa altura em que o número de contaminações aumenta na região parisiense. "Vamos ter de tomar nos próximos dias, sem dúvida, novas decisões", disse o Presidente francês em conferência de imprensa.

Uma das regiões onde deverá haver novas medidas é em Île-de-France, onde o rácio de contaminações é atualmente de 400 por cada 100 mil habitantes, com novas entradas diárias no hospital e o aumento exponencial de pacientes em estado grave, que tem levado a transferências para outras regiões.

Morreram esta segunda-feira em França 333 pessoas devido à covid-19, elevando o total de mortes no país para 90.788 desde o início da pandemia. Estão atualmente internadas 25.469 pessoas nos hospitais franceses e 4.219 desses pacientes estão nos cuidados intensivos, mais 92 do que na véspera.

Desde domingo foram detetados 6.471 novos casos, aumentando assim o total de casos detetados no país para 4.078.133. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.654.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Espanha

Espanha registou desde sexta-feira 11.958 casos de covid-19, elevando para 3.195.062 o total de infetados até agora no país e continuando a tendência descendente de novos contágios, segundo números divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 166 mortes durante o fim de semana atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 72.424. O número de novos casos baixou do fim de semana anterior para este de 11.958 para 11.358 e o de mortes de 298 para 166.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, passando de sexta-feira para hoje de 131 para 129 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores. As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (223), Astúrias (178), País Basco (174), Catalunha (166) e Aragão (140).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 615 pessoas com a doença (795 na sexta-feira), das quais 138 em Madrid, 145 na Catalunha e 107 na Andaluzia.

Por outro lado, aumentou para 8.682 o número de hospitalizados com a covid-19 (8.540), o que corresponde a 7% das camas, das quais 2.112 pacientes em unidades de cuidados intensivos (2.186), 21% das camas desse serviço.

O ministério da Saúde espanhol e as comunidades autónomas, reunidos esta tarde de urgência, decidiram também suspender a vacinação com o medicamento da AstraZeneca, cuja administração foi interrompida por "precaução" em vários países europeus, entre eles a Alemanha, França e Itália também hoje.

A decisão foi tomada depois de relatos de casos graves de coágulos sanguíneos em pessoas que foram vacinadas com doses d fármaco da AstraZeneca.

Itália

A Itália registou esta segunda-feira 15.267 novas infeções com o novo coronavírus e 354 mortes nas últimas 24 horas, quando mais de dois milhões de italianos foram totalmente vacinados, anunciou o Ministério da Saúde.

O número de mortes registadas nas últimas 24 horas representa um forte aumento em relação às 264 notificadas no dia anterior e elevam o número total de óbitos com o novo coronavírus desde o início da crise sanitária Itália, em fevereiro de 2020, para 102.499.

No total, em pouco mais de um ano de pandemia, foram detetadas 3.238.394 infeções no país.

A pressão sobre os hospitais volta a subir, já que, dos 530.357 casos positivos, 28.495 são de doentes que se encontram internados, 895 a mais doentes do que no domingo, sendo que 3.157 desses estão nos cuidados intensivos (mais 75).

Ao mesmo tempo, a campanha de vacinação continua a progredir na Itália, tendo ultrapassado já dois milhões de pessoas (2.003.391) totalmente imunizadas, após receberem as duas doses necessárias, enquanto 6.715.732 doses das empresas farmacêuticas Pfizer, Moderna e AstraZeneca foram já aplicadas.

A Agência Italiana de Medicamentos (AIFA) suspendeu hoje a vacinação com as vacinas de todos os lotes recebidos da AstraZeneca, como precaução contra casos recentes de trombose na Europa e depois de, na semana passada, a agência ter retirado de circulação um lote deste fármaco, na sequência da morte de um militar e de um polícia que tinham sido vacinados na Sicília.

Em relação às medidas de contenção do vírus, a maior parte da Itália está em confinamento desde hoje, com a proibição de sair de casa a não ser por motivos de trabalho ou por forte necessidade, enquanto 80% dos alunos seguem as aulas à distância.

Este confinamento, conhecido como "zona vermelha" e que representa o nível máximo de restrições devido ao risco de contágio, atinge cerca de 42 milhões de italianos, de 10 das regiões mais populosas.

Os restantes territórios encontram-se na "zona laranja", com restaurantes e museus encerrados, mas sem restrições à mobilidade dentro do próprio concelho. A única exceção é a ilha da Sardenha, que ainda se encontra na "zona branca", quase sem limitações.

Reino Unido

O Reino Unido registou 64 mortes e 5.089 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou o Governo britânico, embora os valores relativamente ao fim de semana sejam recorrentemente mais baixos.

No domingo tinham sido notificadas 52 mortes, o número mais baixo desde 12 de outubro, e 4.618 casos, mas o atraso no processamento de dados relativos ao fim de semana resultou em oscilações mais acentuadas ao domingo e segunda-feira.

De acordo com os dados, a média dos últimos sete dias é de 155 mortes e 5.756 infeções e a taxa de incidência é de 1,4 morte e 58,9 casos por 100 mil habitantes.

Entre 9 e 15 de fevereiro houve uma redução de 29,6% de mortes de covid-19 e de 2,3% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

No total, morreram no Reino Unido 125.580 pessoas entre 4.263.527 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Na quinta-feira, data da última informação disponível, estavam hospitalizados 8.029 infetados, dos quais 1.192 com assistência respiratória de ventilador.

Até hoje, 24.453.221 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 1.610.280 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

União Europeia

Perto de 24 mil casos da variante do SARS-CoV-2 detetada no Reino Unido foram registados na Europa, 900 da detetada na África do Sul e 200 do Brasil, informou hoje o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

A informação foi avançada pelo diretor do departamento de Vigilância do ECDC, Bruno Ciancio, que durante uma audição por videoconferência na comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu revelou também que todas estas variantes são mais contagiantes do que a estirpe original: mais 36-75% no caso da detetada no Reino Unido, mais 50% na detetada na África do Sul e uma percentagem ainda indeterminada na estirpe vinda do Brasil.

Bruno Ciancio advertiu que os casos já verificados destas três variantes na União Europeia (UE) e Espaço Económico Europeu (EEE) são provavelmente inferiores à sua presença real, devido à limitada sequenciação de amostras positivas realizada pelos Estados-membros. “É encorajador ver que a capacidade está a aumentar, mas muitos países estão ainda longe de atingir os seus objetivos”, referiu o especialista, aludindo à meta da Comissão Europeia de pelo menos 5% das amostras positivas serem sequenciadas a nível nacional.

Rússia

O Fundo Soberano Russo, proprietário da vacina contra a covid-19 Sputnik V, anunciou esta segunda-feira ter feito acordos de produção “com empresas da Itália, Espanha, França e Alemanha” enquanto aguarda pela aprovação do medicamento na União Europeia.

“Existem atualmente outras negociações em andamento para aumentar a produção na UE. Isso vai permitir que o fornecimento da Sputnik V ao mercado único europeu comece assim que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) a aprovar”, disse o presidente do Fundo, Kirill Dmitriev. O responsável, que financiou o desenvolvimento da vacina, não indicou o nome dos grupos europeus com os quais foram firmados acordos.

No dia 9 de março, foi anunciado um primeiro acordo em Itália, com a farmacêutica italo-suíça Adienne, que produzirá a vacina na Lombardia. A Sputnik V ainda não está autorizada na União Europeia, mas já deu um passo nesse sentido apresentando o pedido que deu início à sua análise pela EMA.

Irlanda

O Governo irlandês confirmou esta segunda-feira que cerca de 30.000 pessoas não serão imunizadas esta semana com a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, suspendendo temporariamente a sua administração. A medida foi confirmada esta segunda-feira, após quatro novos casos de coágulos sanguíneos terem sido detetados na Noruega.

O ministro da Saúde, Stephen Donnelly, disse estar confiante de que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) apresentará um "relatório positivo" sobre a vacina AstraZeneca esta semana, com vista a incluí-la novamente na campanha de imunização. O dirigente irlandês garantiu ao canal público RTE que os afetados pela medida receberão uma “nova data” para serem vacinados e sublinhou que este atraso não “terá qualquer impacto” no calendário previsto.

A decisão do Governo de Dublin, acrescentou, segue a recomendação da Comissão Consultiva de Imunização Nacional (NIAC), que, por sua vez, se baseia em novos dados "fornecidos pela Agência Norueguesa de Medicamentos."

Macau

Macau vai permitir a partir de terça-feira a entrada de não-residentes no território, que não tenham residência no Interior da China, Hong Kong e Taiwan, após deslocações à China continental, de acordo com um despacho publicado esta segunda-feira.

A medida aplica-se em primeira linha aos trabalhadores não-residentes na Região Administrativa Especial (RAEM) de Macau, os chamados "blue card", que podem assim regressar ao território, após deslocações ao interior da China. Para isso, devem ser titulares de visto de deslocação "emitido pelo Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros [em Macau] da República Popular da China" e "regressar à RAEM dentro do período de validade do respetivo visto", pode ler-se no despacho n.º 43/2021, assinado pelo chefe do executivo, Ho Iat Seng.

Além disso, não podem "ter estado em locais fora do Interior da China ou da RAEM nos 21 dias anteriores à sua entrada" em Macau, precisa-se ainda. "Este despacho aplica-se aos estrangeiros que se encontram atualmente em Macau e pretendem, através de visto, visitar o Interior da China e depois regressar a Macau", esclareceram esta segunda-feira as autoridades do território, durante a conferência semanal sobre a situação da covid-19.

Alemanha

A Alemanha registou nas últimas 24 horas mais 6604 casos de infeção por SARS Cov-2 e 47 mortes, de acordo com dados do Instituto Robert Kock, que revelam um agravamento face a segunda-feira passada. Na segunda-feira da semana passada tinham sido contabilizadas 5011 infeções e 34 mortes.

No país, a incidência semanal da pandemia de covid-19 continua a subir, situando-se em 82,2 contágios por cada 100 mil habitantes, quando na semana passada, a incidência era de 68 contágios por cada 100 mil habitantes. Há quatro semanas, a incidência semanal situava-se em 58,9 contágios por cada 100 mil habitantes. Em janeiro e fevereiro tinha-se verificado uma tendência que indicava a descida dos valores relativos ao número de contágios.

A associação alemã de médicos intensivistas pediu esta segunda-feira um regresso imediato das restrições mais rígidas para conter a terceira vaga de covid-19. “Com base nos dados que temos e devido à disseminação da estirpe [detetada inicialmente no] Reino Unido, defendemos veementemente voltar ao confinamento agora para evitar uma terceira vaga forte”, disse o diretor científico da associação de médicos intensivistas, Christian Karagiannidis, em declarações à rádio pública.

Se o Governo e as regiões não restabelecerem imediatamente restrições severas, o número de doentes em cuidados intensivos, que atualmente é de 2.800, pode subir rapidamente para “cinco ou seis mil” se “dermos ao vírus a oportunidade de se espalhar”, alertou. “Não temos nada a ganhar por ‘abrir’ a próxima semana ou as próximas duas semanas, porque chegaremos a um nível elevado [de contágios] muito rapidamente e será duas vezes mais difícil baixar os números”, avisou o médico.

As autoridades de saúde alemãs têm alertado, nos últimos dias, para o impacto de uma terceira vaga de infeções ligada à disseminação da estirpe detetada inicialmente em solo britânico, que está a aumentar o número de infeções.

Espanha

Espanha prolongou os controlos na fronteira terrestre com Portugal até 6 de abril devido à crise sanitária causada pela covid-19 e à proximidade da Páscoa, segundo o Boletim Oficial do Estado (BOE) espanhol publicado esta segunda-feira.

Segundo a ordem do Ministério do Interior de Espanha, apenas os cidadãos espanhóis e os seus cônjuges ou parceiros registados no registo público e descendentes que vivem ao seu cuidado poderão entrar em território espanhol. Os residentes e estudantes que estudam em Espanha, os residentes noutros Estados Membros ou países associados de Schengen que se encontram a caminho do seu local de residência habitual e os que se encontram em trânsito para efeitos de trabalho também serão autorizados a entrar.

Da mesma forma, aqueles que possam provar motivos de força maior, uma situação de necessidade ou razões humanitárias, bem como o pessoal estrangeiro acreditado como membro de missões diplomáticas, organizações internacionais e forças de segurança, cujos movimentos estejam relacionados com o seu trabalho, também o podem fazer. As entradas e saídas do território espanhol através da fronteira terrestre interna com Portugal só podem ser feitas através dos pontos de passagem autorizados e durante as horas estabelecidas.

Esta ordem estará em vigor a partir da 01h horas de 16 de março de 2021 até às 00h59 horas de 6 de abril.

Índia

A cidade da Nagpur, no estado indiano de Maharashtra, responsável por mais de metade dos casos de covid-19 no país nos últimos dias, iniciou esta segunda-feira o confinamento durante uma semana, até 21 de março. Nas últimas 24 horas, a Índia registou 118 mortes por covid-19 e 26.291 casos, segundo o Ministério da Saúde indiano. A maior parte foram diagnosticados no estado ocidental de Maharashtra, que contabilizou 16.620 casos no último balanço.

A Índia sofreu recentemente um aumento de infeções, após ter reduzido drasticamente a progressão da doença, depois de atingir o valor mais alto de contágios em setembro de 2020, com 97.894 contágios num só dia. Na sexta-feira, o país registou o maior número diário de infeções desde finais de dezembro, com 23.285 contágios.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 11 milhões de casos de covid-19 (11.385.339), sendo agora o terceiro país do mundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, que no sábado ultrapassou o país asiático no total de contágios.

Com 158.725 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o quarto país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos, Brasil e México, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA). O país tem atualmente 219.262 casos ativos da doença.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 601 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e 36.732 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumularam 534.876 óbitos e 29.435.817 casos da doença. Os EUA são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais contágios.

No domingo, Nova Iorque lembrou mais de 30 mil mortos devido à pandemia da covid-19, por ocasião do primeiro aniversário desde que foi registada na cidade a primeira vítima mortal causada pela doença.

México

O México registou 220 mortes provocadas por covid-19 e 2415 casos nas últimas 24 horas, informaram no domingo as autoridades mexicanas. Desde o início da pandemia, o país contabilizou 194.710 óbitos e 2.166.290 casos confirmados de covid-19.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro. Em conferência de imprensa, indicou-se que foram administradas até agora 4.339.926 doses de vacina covid-19 no país.

Venezuela

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, decretou uma cerca sanitária em Caracas e no estado de Bolívar, que entra em vigor na próxima semana.

A cerca sanitária visa travar a propagação da covid-19, o que implica, entre outras coisas, que seja declarado o estado de emergência e que sejam criadas "novas capacidades hospitalares".

"Vamos declarar uma cerca sanitária e uma flexibilização limitada e parcial na região da capital e no estado de Bolívar", disse Maduro durante um evento em que mencionou que em Caracas e nos arredores foi registado um aumento de casos justificando esse maior número de infeções com a entrada no país da variante brasileira do novo coronavírus.

China

A Comissão de Saúde da China anunciou esta segunda-feira que foram diagnosticados cinco casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior. Os casos foram detetados em viajantes nas cidades de Xangai (leste) e Tianjin (nordeste) e nas províncias de Fujian (sudeste), Guangdong (sudeste) e Shaanxi (noroeste).

O país asiático não regista um caso de infeção local desde 15 de fevereiro. A Comissão de Saúde chinesa indicou que, até à meia-noite (16h de domingo, em Lisboa), o número total de infetados ativos na China continental se fixou em 175. Desde o início da pandemia, 90.048 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4636 doentes.

Cerca de 65 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram já administradas na China, revelou esta segunda-feira um alto funcionário da Comissão Nacional de Saúde do país asiático. Citado pelo jornal oficial Global Times, o vice-diretor da Comissão, Li Bin, indicou que, até 14 de março, foram administradas 64,98 milhões de doses no país. Algumas áreas, como Pequim, já estão a vacinar residentes com mais de 60 anos, após terem completado a campanha de vacinação para grupos profissionais com mais exposição ao coronavírus, incluindo funcionários portuários ou de saúde.

A China espera vacinar entre 70% e 80% da sua população até ao final deste ano ou meados de 2022, e alcançar assim a imunidade coletiva. O país aprovou, no dia 15 de dezembro, uma campanha de vacinação voltada para pessoas de grupos de risco.

Continente Africano

África regista esta segunda-feira 107.001 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia, o número de casos de infeções ascende a 4.005.204, e o de recuperados a 3.589.067, segundo os dados oficiais mais recentes no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), a África Austral continua a ser a região mais afetada, registando esta segunda-feira 1.865.933 infetados e 57.898 mortos. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.525.648 casos e 51.110 mortes. O Norte de África é a segunda zona mais atingida pela pandemia, com 1.191.593 infetados e 34.013 vítimas mortais. A África Oriental contabiliza 428.881 infeções e 7933 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 407.254 e o de mortes ascende a 5287. A África Central tem 111.543 casos e 1870 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 11.169 mortes e 189.000 infetados, seguindo-se Marrocos, com 8712 óbitos e 487.750 casos. Entre os países mais afetados estão também a Tunísia, com 8313 óbitos e 239.977 casos, a Argélia, com 3030 mortos e 114.759 infetados, e a Etiópia, com 2483 vítimas mortais e 171.210 infeções.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 725 mortes e 64.516 casos, seguindo-se Angola (521 óbitos e 21.380 casos de infeção), Cabo Verde (156 mortos e 16.101 casos), Guiné Equatorial (98 óbitos e 6562 casos), Guiné-Bissau (53 mortos e 3447 casos) e São Tomé e Príncipe (32 mortos e 2057 casos).

* em atualização