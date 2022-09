“A mãe já volta, vai só ali trabalhar sete horinhas.” Alívio e paz no regresso das creches e pré-escolar

Afastado da fila de pais com crianças pela mão, à porta do colégio, há um menino que se isola para chorar e pedir à mãe que não vá. Tem cinco anos, está no pré-escolar, e habituou-se à presença permanente da família durante os últimos dois meses. Só isso explica que o regresso ao espaço que tão bem conhece esteja a ser mais difícil do que se previa. “Ele nunca faz isto”, garante Áurea Sobral, a mãe.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler