Covid-19. Brasil regista 43.812 novos contágios e mais 1.127 mortes

Nas últimas 24 horas, o Brasil registou 43.812 novos contágios de covid-19 e 1.127 mortes, informou o ministério da Saúde.

O Brasil acumula 278.229 vítimas mortais e 11.483.370 contágios desde o início da pandemia, sendo o segundo país do mundo tanto em número de óbitos como de casos, sendo apenas superado pelos Estados Unidos.

O número de mortos caiu desde o recorde, de 2.286 registado na quarta-feira, para 2.233 na quinta-feira, 2.216 na sexta-feira, 1.997 no sábado e hoje caiu para os 1.127.

Também o número de contágios registou uma queda, dos 85.663 de sexta-feira, o segundo maior desde o início da pandemia, para 43.812 este domingo.

Esta redução resulta do facto de o número de funcionários a processar os dados nos municípios ser menor aos fins-de-semana, segundo admitiram os técnicos do ministério.

Apesar da redução, a média de mortes na última semana voltou a marcar um novo recorde, de 1.831 mortes diárias, o que equivale a um crescimento de 66,2% contra a média de há exatamente um mês (1.102 óbitos diários em 14 de fevereiro).

A média de contágios na última semana baixou desde o recorde de 71.443 diários no sábado para 66.289 este domingo.

As médias elevadas dos últimos dias confirmam que o Brasil enfrenta atualmente uma segunda onda da pandemia de covid-19, mais letal que a primeira, em parte provocada pela circulação de novas estirpes, entre as quais a variante brasileira, que teve origem na Amazónia e que, segundo os investigadores, é três vezes mais contagiosa que a original.

O Brasil, com 210 milhões de habitantes, conta com pouco menos de 3% da população mundial, mas acumula 10,4% dos mortos pelo novo coronavírus em todo o mundo e 9,5% do total de contágios.

De acordo com a informação hoje divulgada, até ao momento 10,06 milhões de doentes já estão recuperados da doença, o que equivale a 87,6% do total de contagiados, e outros 1,14 milhões continua sob cuidados médicos, representando 9,9% dos infetados.

A taxa de letalidade por covid-19 no Brasil hoje ficou em 2,5% da população total, a taxa de mortalidade ficou em 132 óbitos por 100.000 habitantes e a taxa de incidência em 5.464 por 100.000 habitantes.

O aumento dos contágios e dos internamentos hospitalares tem aumentado a pressão e colocado o país à beira de um colapso sanitário, uma vez que em 24 dos 27 Estados brasileiros a taxa de utilização das unidades de cuidados intensivos ultrapassa os 80% e em mais de metade está acima dos 90%.

A gravidade da situação obrigou a grande parte dos governos regionais e municipais a voltar a impor medidas de restrição de mobilidade, com recolher obrigatório, confinamentos parciais e encerramento do comércio, com o objetivo de tratar a propagação do vírus e evitar o iminente colapso hospitalar.

E enquanto a pandemia avança a passos largos, a vacinação segue num lento processo, sendo que até sábado apenas 10 milhões de brasileiros - 4,7% da população - tinha recebido a primeira dose.