Marcelo reage no Vaticano: plano de desconfinamento “é muito razoável e muito prudente”

O plano de desconfinamento apresentado esta quinta-feira pelo Governo, que prevê uma abertura faseada da sociedade até maio, é um equilíbrio “muito razoável e muito prudente” de vontades diversas, considerou esta sexta-feira Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações captadas pela RTP, no Vaticano, onde está em visita de Estado

O chefe de Estado refere-se às vontades dos especialistas da saúde, dos partidos com assento parlamentar, do Governo e à sua própria visão. Por isso, realçou que a "convergência institucional e estratégica" com o executivo e a Assembleia da República se mantém e frisou que era “impossível” ter sabido dos detalhes do plano antes de viajar.

Marcelo só conheceu o plano, “em pormenor”, já em Roma, mas garante não haver nessa circunstância qualquer desalinhamento com o Governo. Para o reforçar, lembrou que esteve em Belém na quarta-feira a “trocar impressões sobre as linhas fundamentais” do desconfinamento com António Costa, nomeadamente “o calendário, o faseamento das medidas, a flexibilidade das medidas”.

Para o Presidente da República, a conclusão só pode ser uma: “Continua a convergência que, já disse, vai até ao fim da pandemia.” Com uma nota final, não indiferente: a convergência inquebrável existe “em matéria de pandemia”.

Quanto aos próximos meses, o Presidente da República repetiu as menções de António Costa. Primeiro, a ideia de uma “Páscoa confinada”, e não apenas com recolher obrigatório, e depois uma reabertura total até maio “com passos sucessivos” e sujeita a “uma avaliação constante do que está a correr melhor e pior”.