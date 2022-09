Covid-19. Alemanha deverá receber primeiras vacinas da Johnson & Johnson em abril

As primeiras vacinas da Johnson & Johnson, que esta sexta-feira recebeu 'luz verde' pelas autoridades sanitárias da União Europeia (UE), poderão chegar à Alemanha no início de abril, anunciou o ministro da Saúde, Jens Spahn.

"Temos uma autorização europeia, mas sabemos que haverá entregas, no mínimo, em meados ou no final de abril (...). É importante que a UE, como signatária dos contratos com a Johnson & Johnson, conduza as discussões", disse o governante, em conferência de imprensa citada pela France-Presse (AFP).

Jens Spahn não especificou, contudo, o que poderá estar por detrás de um eventual atraso na entrega das vacinas.

A vacina de apenas uma dose da norte-americana Johnson & Johnson é a quarta a ser autorizada para administração nos 27 Estados-membros da União Europeia.

Contudo, enquanto as outras três vacinas (produzidas pela Pfizer, Moderna e AstraZeneca) começaram a ser distribuídas quase imediatamente, pela da Johnson & Johnson ainda vai ser preciso esperar.

"O contrato [entre a UE e a Johnson & Johnson] foi assinado em outubro, pelo que é preciso questionar o que aconteceu", insistiu o ministro alemão, acrescentando que estão a ser consideradas "soluções rápidas e de curto parto", nomeadamente a possibilidade de "produção na Alemanha".