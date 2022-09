Exames de 9.º ano cancelados. Alunos de secundário só fazem provas de ingresso ao ensino superior

Este ano não há exames para o 9º ano e os alunos do ensino secundário apenas vão realizar as provas de ingresso ao ensino superior. a informação foi confirmada esta quinta-feira pelo Ministério da Educação em comunicado. Numa nota enviada às redações, a tutela dá conta do cancelamento das provas no ensino básico e explica que, no caso dos alunos do secundário, a realização de exames segue o mesmo modelo do que no último ano letivo.

“O decreto-lei, aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, estabelece: o cancelamento das provas de aferição e das provas finais de ciclo do 9.º ano”, pode ler-se na nota, que acrescenta ainda que “os alunos que terminam o ensino secundário com a classificação interna, isto é, não fazem exames para conclusão e certificação” e que estes se devem inscrever “apenas as provas de ingresso que pretendem”.

Já relativamente ao ensino profissional e ao artístico, esclarece ainda o ministério, são admitidas “provas de Aptidão Profissional e Artística à distância, em caso de necessidade, e a prática simulada”.

“Para continuar o diagnóstico de aprendizagens eventualmente perdidas, essencial para o planeamento de futuras medidas, realiza-se um estudo amostral, para o qual se prevê a utilização dos instrumentos de aferição nas datas previstas”, refere o comunicado.

Esta quinta-feira, o Governo anunciou o plano de desconfinamento, estando previsto a retoma do ensino presencial em três fases. A primeira arranca já na próxima segunda-feira com a reabertura das creches, pré-escolar , 1.º ciclo (vulgarmente conhecidas como escolas primárias) e todos os ATLs para as mesmas idades. A 05 de abril é a vez dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos voltarem às escolas (também os ATLs para as mesmas idades voltam a funcionar). Por último, a 19 de abril, é a vez do secundário e do ensino superior retomarem à atividade presencial..