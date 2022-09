Covid-19. 18 mortes, 627 infetados e mais de 6000 recuperados em Portugal

O boletim desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 18 óbitos e 627 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Há ainda mais 6017 recuperados.

Regista-se assim um novo mínimo do ano, abaixo das 22 mortes desta quarta-feira: desde 22 de outubro, há quase cinco meses, quando se assinalaram 16 óbitos, que o valor não era tão baixo.

A taxa de letalidade, que representa a relação entre casos identificados e óbitos, permanece nos 2,05%, à semelhança do verificado nos dois últimos dias.

Quanto às infeções, voltam a ficar abaixo das 1000, o que aconteceu em 11 dos últimos 12 dias. O número de novos casos é inferior ao de quarta-feira (642) e ao da quinta-feira da semana passada (830).

Há menos 99 doentes nos hospitais do país, que coloca o total de internamentos em 1102, o valor mais baixo em quase cinco meses (desde que a 18 de outubro havia 1086 hospitalizados). Há ainda menos 10 doentes nas unidades de cuidados intensivos (total: 273).

Mantém-se a descida dos casos ativos, seguindo a tendência de decréscimo: são agora 51.744 casos ativos, menos 5408 do que na véspera.

As autoridades de saúde já identificaram 812.575 infeções desde o início da crise sanitário, em março de 2020, das quais resultaram 16.635 óbitos e 744.196 recuperados. Há, esta quinta-feira, 18.951 contactos em vigilância, o que representa um recuo de 2224 de casos suspeitos nas últimas 24 horas.

Mortes apenas em LVT e Norte

As regiões do Centro, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira não contam, esta quinta-feira, qualquer morte provocada pelo SARS-CoV-2. Das 18 mortes a lamentar, 15 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e as restantes três foram registadas a Norte.

Relativamente ao número de novos casos, LVT soma mais 283 contágios, o que representa 45,14% do total diário. No Norte há mais 179 infetados, 89 na região Centro, 11 no Alentejo, 13 no Algarve, 34 nos Açores e 18 na Madeira.

Quanto a números absolutos, casos confirmados (e mortes), por região, a fotografia do país fica assim:

Norte: 328.096 casos (5271 óbitos)

Centro: 115.921 (2962)

LVT: 307.800 (7003)

Alentejo: 28.686 (961)

Algarve: 20.280 (346)

Açores: 3839 (28)

Madeira: 7953 (64)