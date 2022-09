Covid-19 no 🌏. Pandemia está a agravar-se em Itália, incidência mantém-se em baixa em Espanha

Espanha

Espanha registou esta quinta-feira 6.255 novos casos de covid-19, elevando para 3.178.356 o total de infetados até agora no país, continuando o número de contágios a decrescer, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

Os serviços sanitários também contabilizaram mais 166 mortes desde quarta-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 72.085. O número diário de notificações de novos casos baixou de 13.459 na quarta-feira para 6.255 hoje, e o de mortes de 234 para 166.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, passando de quarta para quinta-feira de 140 para 132 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores, interrompendo várias semanas de descida.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (226), Astúrias (179), País Basco (177), Catalunha (170) e Aragão (151).

Apenas a comunidade autónoma da Extremadura, que faz fronteira com Portugal, tem uma incidência acumulada inferior a 50 casos, mais precisamente 44 casos, o mesmo valor de quarta-feira, o que, segundo a Organização Mundial da Saúde, permite afirmar que a pandemia está "controlada".

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 785 pessoas com a doença (858 na quarta-feira), das quais 193 na Catalunha, 190 em Madrid e 101 na Andaluzia.

Por outro lado, baixou para 8.759 o número de hospitalizados com a covid-19 (9.116), o que corresponde a 7% das camas, das quais 2.264 pacientes em unidades de cuidados intensivos (2.320), 22% das camas desse serviço.

Itália

Itália registou 25.673 novas infeções e 373 mortes com a doença covid-19 nas últimas 24 horas, comprovando o agravamento da pandemia, com o maior aumento de casos diários desde 28 de novembro.

Em Itália, 3.149.017 pessoas já foram infetadas com o novo coronavírus desde o início da crise sanitária, em fevereiro de 2020, e já morreram 101.184 pessoas.

A pressão sobre os hospitais continua a aumentar: das 497.350 pessoas com covid-19, um total de 26.106 estão hospitalizadas, um aumento acentuado (+397 do que no dia anterior) em linha com os aumentos dos últimos dias; o número de doentes em cuidados intensivo também continua a aumentar, mais 32 do que na quarta-feira, totalizando 2.859.

Em relação à campanha de vacinação, 1.803.693 pessoas já foram imunizadas e 6.005.183 doses foram fornecidas, no total, com prioridade para profissionais de saúde, maiores de 80 anos, professores e membros das forças de segurança.

A região com mais casos confirmados continua a ser o norte da Lombardia (5.849), epicentro da crise desde o início da pandemia e que anunciou 1.400 casos a mais que no dia anterior, seguida pelo sul da Campânia (2.981), Emilia-Romagna (norte, 2.845) e Piemonte (norte, 2.322).

O Governo italiano está a estudar a imposição de novas restrições regionais para conter infeções e o Conselho de Ministros deve aprová-las na sexta-feira.

Por agora, existem três regiões confinadas - Campânia, Basilicata e Molise (sul) - e a maioria, 11 em 20, estão no nível de risco intermediário ("laranja").

A ilha da Sardenha continua a ser a única região que se encontra numa zona "branca", ou seja, praticamente sem medidas de restrições.

Alemanha

A Alemanha registou 321 vítimas mortais de covid-19 e 14.356 novos casos de contágio nas últimas 24 horas, quase 2500 mais infeções do que na quarta-feira da semana passada.

Há uma semana morreram 321 pessoas de SARS CoV-2, na Alemanha, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI). No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada em sete dias subiu a 69,1 novos casos por cada 100 mil habitantes, frente a 65,4, das últimas 24 horas, e 64,7 em relação à quarta-feira da semana passada.

O número de vítimas mortais por covid-19 no país ascende a 72.810 desde o princípio da crise sanitária. O RKI estima que os casos ativos ascendem atualmente a 123.100. Nas últimas 24 horas, as unidades de cuidados intensivos receberam 319 pacientes com covid-19 e 54 pacientes morreram.

EUA

Os Estados Unidos registaram 1455 mortes por covid-19 e 57.075 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. A última média a sete dias é de 63.273 novos casos registados, em linha com os números desde o início do mês de março. No pico da pandemia, a 8 de janeiro, este indicador era de quase 260 mil casos.

Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumularam 529.067 óbitos e 29.149.380 casos da doença. Os EUA são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais contágios. O Presidente norte-americano, Joe Biden, estimou que a doença venha a causar mais de 600 mil mortos no país. Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 575 mil mortos até junho.

Polónia

As autoridades sanitárias da Polónia revelaram esta quinta-feira que os contágios pela doença covid-19 atingiram um novo máximo desde novembro, com 21.045 casos e 375 mortos em 24 horas, numa altura em que o Governo se prepara para anunciar novas restrições.

A média semanal supera em 5.795 casos os registados na semana passada, indicou o porta-voz do Governo, Piotr Muller, para acrescentar que "hoje ou amanhã o mais tardar vão ser tomadas medidas sobre novas restrições". O agravamento dos casos na Polónia, em plena terceira vaga da pandemia, está a suscitar preocupações acrescidas entre as autoridades sanitárias, por se considerar que 30% dos novos contágios são provocados pela variante britânica.

A Polónia (38,2 milhões de habitantes) regista 1,85 milhões de casos do novo coronavírus e tem cerca de 2.000 doentes em estado crítico, para além de acumular 46.373 mortes (1.226 por milhão de habitantes).

México

O México registou 699 mortes provocadas por covid-19 e 6674 infeções nas últimas 24 horas, informaram na quarta-feira as autoridades mexicanas. A média a sete dias no que toca ao número de casos continua a baixar sucessivamente desde 12 de fevereiro.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 192.488 óbitos e 2.144.558 casos confirmados de covid-19. O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA). O país iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro.

República Checa

A República Checa, que vive sob um confinamento severo na tentativa de travar a propagação da covid-19, registou esta quinta-feira 1.916 internados nas unidades de cuidados intensivos. É o maior número desde o início da pandemia. O país também registou o maior número de internamentos nos hospitais, com 8.734 pessoas hospitalizadas, o que constitui 5,32% dos contágios ativos na República Checa. Segundo o Governo, as camas hospitalares estão à beira da rotura, havendo apenas 740 para pacientes com o novo coronavírus.

Face à gravidade da situação, e com uma taxa de mortes superior a 1.000 por milhão de habitantes no primeiro ano da pandemia, o Governo checo vai pedir ajuda sanitária à vizinha Alemanha, que está atualmente com maior capacidade hospitalar. Com cerca de 10,7 milhões de habitantes, a República Checa é atualmente o país com maior taxa de contágios do mundo, com uma média de 1.430 casos por milhão de habitantes, segundo os números do portal Our World in Data.

África

África registou mais 310 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, para um total de 106.712 óbitos desde o início da pandemia, e 11.186 novos casos de infeção, segundo os dados oficiais mais recentes no continente. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infetados nos 55 Estados-membros da organização é de 3.994.030 e o de recuperados nas últimas 24 horas é de 12.012, para um total de 3.576.363 desde o início da pandemia.

A África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.524.174 casos e 51.015 mortes. O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, regista 11.128 mortes e 188.629 infetados. Em ambos os países a média de casos em sete dias continua estável e longe do pico pandémico, que se verificou nos primeiros dias de 2021.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 707 mortes e 63.174 casos, seguindo-se Angola (516 óbitos e 21.161 casos de infeção), Cabo Verde (155 mortos e 15.892 casos), Guiné-Bissau (51 mortos e 3.327 casos), e São Tomé e Príncipe (32 mortos e 2.010 casos). Em todos estes países a tendência a sete dias é de queda no número de casos.

China

A Comissão de Saúde da China anunciou esta quinta-feira que foram diagnosticados 11 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior. Os casos foram detetados em viajantes nas cidades de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Sichuan (centro) e Fujian (sudeste).

O país asiático não regista um caso de infeção local desde 15 de fevereiro, e neste momento o número total de infetados ativos é de 181. Desde o início da pandemia, 90.018 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4636 doentes.

Camboja

O Camboja confirmou esta quinta-feira a primeira morte no país provocada pela covid-19 desde o início da pandemia numa altura em que as autoridades enfrentam um surto local que infetou "centenas de pessoas". Um homem de 50 anos, motorista de uma companhia de táxis da localidade costeira de Sihanoukville, infetado com SARS-CoV-2, morreu no Hospital da Amizade Khmer-União Soviética, informou o Ministério da Saúde.

Desde o início da pandemia, o Camboja, com mais de 16 milhões de habitantes, confirmou apenas 1.163 casos de covid-19, mas enfrenta um novo surto local que infetou centenas de pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, o surto foi provocado por um residente estrangeiro que não respeitou a quarentena a que estava submetido no hotel em que se encontrava, tendo-se deslocado a um clube noturno no início do mês de fevereiro.

O caso provocou uma série de contágios, obrigando o Governo a anunciar no passado dia 20 de fevereiro o encerramento das escolas públicas, cinemas, bares e zonas de diversão na capital do país, durante um período de duas semanas. Entretanto o Executivo prolongou durante mais duas semanas as restrições, que visam escolas, ginásios, salas de espetáculos e outros locais de entretenimento em Phnom Penh, cidade próxima da província de Kandal onde fica situada a localidade de Sihanoukville. Esta quinta-feira foram registados 39 novos casos.

