Semidesconfinar lentamente ao longo de um mês e meio: a proposta em cima da mesa

O grupo de peritos que definiu o conjunto de indicadores para avaliar e controlar a epidemia considera que o país estará numa situação confortável para começar a reabrir a 15 de março. Se o Governo seguir essa sugestão e quiser guiar-se pela proposta de desconfinamento apresentada por outro grupo de cientistas esta segunda-feira, no Infarmed, então na próxima semana poderiam começar a abrir creches e pré-escolar, arrancaria a venda ao postigo do comércio com restrições de horário e haveria um regresso ao trabalho de quem não tem contacto com o público. Mas, por enquanto, é apenas um plano: só na quinta-feira será conhecida a decisão do Governo.

