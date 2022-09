Covid-19. Já não há concelhos em risco máximo, 8 estão no nível muito elevado e houve 15 locais sem infeções (veja como está o seu concelho)

É a primeira vez desde que a Direção-Geral da Saúde (DGS) começou a divulgar os números de casos por concelho, no final de outubro, que não há qualquer município no nível de risco extremamente elevado, ou seja, com mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias. Contam-se apenas oito concelhos com nível muito elevado e a esmagadora maioria do território está já abaixo dos 240 novos casos, um patamar que agora os peritos consideram que deve ser um “novo máximo” a atingir daqui em diante, bem abaixo do que acontecia até agora.

Segundo o boletim atualizado esta segunda-feira, entre 17 de fevereiro e 2 de março só os concelhos de Resende, Manteigas, Barrancos, Funchal, Penela, Sobral de Monte Agraço, Câmara de Lobos e Castanheira de Pêra é que registaram mais de 480 novos casos por 100 mil habitantes, o que os coloca no segundo nível de risco mais alto.

Número de novos casos por 100 mil habitantes

Incidência cumulativa a 14 dias, entre 17 de fevereiro e 2 de março

O cenário é de tal forma diferente do que se registou no início deste ano que se contam agora 78 concelhos com menos de 60 novos casos por 100 mil habitantes, que também é tido pelos peritos como um patamar “seguro” que deveria ser mantido sistematicamente.

Contam-se mesmo 15 municípios com zero casos, sobretudo na região dos Açores, mas também no Continente, como são os casos de Alfândega da Fé, Alvito, Fornos de Algodres, Mesão Frio, Miranda do Douro, Mora e Vila Velha de Ródão.

Concelhos como Lisboa (229) e Porto (133) estão também já em patamares mais seguros.

pesquise por concelho

AÇORES

MADEIRA

´