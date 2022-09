UE vai pedir à América que lhe venda vacinas da Astrazeneca

A União Europeia prepara-se para pedir aos Estados Unidos a exportação de milhões de doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca para a Europa.

Segundo o jornal Financial Times, a Comissão Europeia planeia levantar o assunto nas próximas discussões transatlânticas destinadas a aumentar a colaboração na luta contra a doença, numa altura em que a União Europeia gere menos 60% das doses do que as prometidas pela farmacêutica.

Nas conversações também estará em cima da mesa a garantia de que não falhará o envio (a partir dos EUA) de remessas de ingredientes essenciais à produção europeia de vacinas.

Esta intenção segue o curso de tensão dos ultimos dias entre a União Europeia e a farmacêutica Astrazeneca.

Primeiro travão do envio de vacinas para fora da UE

Na passada quinta-feira, Itália travou o envio de um carregamento com 250 mil doses desta vacina para a Austrália. O governo de Roma tornou-se, assim, o primeiro Estado-membro a proibir a exportação de um bem fabricado nas fronteiras da União Europeia, com aprovação de Bruxelas e de França.

Por seu turno, Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, já lembrou Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, do momento em que esta garantiu que o novo mecanismo de controlo de exportação de vacinas na UE não seria usado para bloquear os embarques de vacinas.

Também a Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia alertado que os novos controlos de exportação da UE podiam marcar uma “tendência preocupante” se comprometessem as cadeias de abastecimento globais.

A decisão parece vir como retaliação pelo facto de a multinacional anglo-sueca não ter cumprido os compromissos contratuais de entrega de doses para a UE. Em janeiro, ainda antes desta vacina - conseguida através da colaboração com a Universidade de Oxford - ter sido aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), a AstraZeneca avisou a Europa que teria de reduzir a entrega de 80 milhões para cerca de 31 milhões de doses no primeiro trimestre de 2020 devido a problemas nas linhas de produção.