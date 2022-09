Plano de desconfinamento: diferente de maio, sem datas certas e a várias velocidades

No início de fevereiro, António Costa entregou a um grupo de peritos uma missão: preparar um plano de desconfinamento do país. Com os hospitais ainda a rebentar pelas costuras, a equipa — liderada por Óscar Felgueiras, da ARS/Norte, e por Raquel Duarte, pneumologista e ex-secretária de Estado de Costa — começou a trabalhar discretamente ao longo do último mês, mesmo com o avolumar das críticas dos que começaram a reclamar um plano para libertar o país. O primeiro esboço desse “projeto de plano”, apurou o Expresso, já chegou a São Bento e será apresentado na reunião do Infarmed, marcada já para a próxima segunda-feira.

Se ficar como está, o desconfinamento não será como o que arrancou em maio de 2020. Se esse tinha três passos definidos, avançando de 15 em 15 dias até 1 de junho, este não traz um calendário definido — confirma uma fonte do Governo. Estará, ao invés, preso a um conjunto de critérios que terão de ser cumpridos para se poder seguir para a etapa seguinte de ‘libertação’ de atividades. Dito de outra forma: quando for apresentado, o plano (provisório) não terá calendário, ou seja, fim definido. O desconfinamento acabará se e quando os critérios de saú­de pública forem cumpridos e estará ligado às campanhas de rastreio e de vacinação, que acelerarão em abril.