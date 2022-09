Covid-19. E quando chegar a vez das crianças serem vacinadas? Os testes já estão em curso e espera-se uma imunidade semelhante à dos adultos

Quando os atuais planos de vacinação contra a covid-19 estiverem cumpridos, e nos diferentes países a maior parte da população adulta ficar protegida, um grupo continuará por imunizar. Sem ensaios clínicos que avaliem a eficácia e a segurança das vacinas para as suas faixas etárias, as crianças e os jovens não constam nas listas das autoridades de saúde, mas talvez não seja preciso esperar muito tempo para que venham a ser incluídos. Com vários especialistas a defender que a vacinação dos mais novos pode ser a chave para controlar a pandemia, as farmacêuticas começaram já a conduzir os necessários testes clínicos. Lá para o verão esperam divulgar os primeiros resultados.

