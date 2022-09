Covid-19 no 🌏: Número de novos casos desce em Espanha

A pandemia do novo coronav√≠rus matou pelo menos 2.560.789 pessoas no mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela ag√™ncia de not√≠cias AFP a partir de fontes oficiais at√© √†s 11h00 desta quinta-feira. Em baixo, desenvolvimentos e atualiza√ß√Ķes da crise sanit√°ria em diversos pa√≠ses do mundo.

It√°lia

Os cont√°gios e as mortes por covid-19 desceram ligeiramente em It√°lia, para 17.455 novos casos e 192 mortes nas √ļltimas 24 horas, segundo o Minist√©rio da Sa√ļde, sendo recomendado o encerramento das escolas nas √°reas mais atingidas.

No total, 2.925.265 pessoas foram infetadas no país desde o início da pandemia, há um ano, tendo-se registado 97.699 mortos.

Os valores di√°rios divulgados esta quinta-feira traduzem uma diminui√ß√£o, pelo segundo dia consecutivo, quer do n√ļmero de mortes, quer de novos cont√°gios, comparando com 280 e 18.916, respetivamente, na sexta-feira.

Em Itália, a pressão sobre os hospitais tem vindo a aumentar e vários já ultrapassaram o nível de alerta. Dos atuais 422.365 casos ativos de covid-19 no país, 20.869 estão internados, mais 281 do que no dia anterior (20.588), e 2.231 pessoas estão nas unidades de cuidados intensivos, o que representa um aumento de 15.

Em relação à vacinação, já foram inoculadas 4.258.271 doses no país e 1.396.221 pessoas já receberam a vacina completa, sendo consideradas imunizadas.

Dado o atual contexto, o Comit√© T√©cnico Cient√≠fico (CTS), respons√°vel pela gest√£o da situa√ß√£o de emerg√™ncia sanit√°ria, recomendou ao Governo que feche as escolas de todos os n√≠veis nas "zonas vermelhas", com maiores restri√ß√Ķes ou onde a taxa de incid√™ncia for superior a 250 casos por cada 100 mil habitantes.

Neste momento, encontram-se nessa situa√ß√£o as regi√Ķes de Abruzos (centro), Basilicata (sul) - ambos na "zona vermelha" - e Camp√Ęnia (sul), com uma incid√™ncia elevada em particular na capital, N√°poles. Outras √°reas tamb√©m admitem vir a adotar esta medida.

França

Fran√ßa registou hoje 25.279 novos casos de covid-19 e o pa√≠s tem agora 23 departamentos em vigil√Ęncia refor√ßada, anunciaram as autoridades francesas.

O n√ļmero de novos casos em Fran√ßa mant√©m-se est√°vel, oscilando diariamente entre os 20 mil e os 30 mil novos casos positivos, perfazendo j√° 3.835.595 casos desde o in√≠cio da pandemia.

Ainda nas √ļltimas 24 horas morreram 293 pessoas v√≠timas do v√≠rus, elevando o n√ļmero total de mortos para 87.835 mortes.

Estão atualmente internadas 24.891 nos hospitais franceses devido ao vírus, menos 220 pacientes do que na véspera, e 3.633 desses pacientes estão nos cuidados intensivos.

O primeiro-ministro franc√™s, Jean Castex, disse hoje que h√° 23 departamentos em vigil√Ęncia refor√ßada e tr√™s regi√Ķes confinadas durante o fim de semana. As autoridades francesas pensam ainda conseguir vacinar 30 milh√Ķes de pessoas at√© maio, se as doses encomendadas chegarem efetivamente ao pa√≠s.

Espanha

Espanha registou 6.037 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, elevando para 3.142.358 o total de infetados at√© agora no pa√≠s, segundo n√ļmeros divulgados pelo Minist√©rio da Sa√ļde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 254 mortes desde quarta-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 70.501.

O n√ļmero de novos casos desceu de quarta-feira para hoje de 6.137 para 6.037, e o de mortes de 446 para 254.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, tendo passado de quarta-feira para hoje de 160 para 153 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regi√Ķes com os n√≠veis mais elevados s√£o as de Madrid (253), Pa√≠s Basco (198), Catalunha (197), Ast√ļrias (195), Arag√£o (182), Castela e Le√£o (148) e Andaluzia (136).

Nas √ļltimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o pa√≠s 899 pessoas com a doen√ßa (952 na quarta-feira), das quais 203 em Madrid, 186 na Catalunha e 146 na Andaluzia.

Por outro lado, baixou para 10.200 o n√ļmero de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (10.788), o que corresponde a 8% das camas, das quais 2.615 pacientes em unidades de cuidados intensivos (2.709), 25% das camas desse servi√ßo.

Espanha prepara-se para aprovar um plano de desconfinamento para as próximas semanas, particularmente para a Páscoa, que prevê a proibição de viajar entre as suas comunidades autónomas e um recolher obrigatório entre as 22:00 e as 06:00.

O compromisso foi hoje aprovado numa reuni√£o entre os respons√°veis pelo setor da sa√ļde de todas as comunidades aut√≥nomas espanholas, que t√™m autonomia nesta √°rea.

Segundo fontes da reuni√£o, apenas a comunidade de Madrid se op√īs ao acordo, que ainda tem de ser ratificado numa reuni√£o que ter√° lugar na pr√≥xima quarta-feira do Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Sa√ļde.

Os responseis regionais concordaram com a proposta feita pelo Minist√©rio da Sa√ļde do Governo central para que se mantenha, pelo menos at√© √† P√°scoa, o atual cerco sanit√°rio ao n√≠vel das comunidades aut√≥nomas, um recolher obrigat√≥rio das 22:00 at√© √†s 06:00, bem como limitar as reuni√Ķes em espa√ßos p√ļblicos ou privados a um m√°ximo de quatro pessoas.

Reino Unido

O Reino Unido registou 242 mortes e 6.573 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, divulgou esta quinta-feira o Governo brit√Ęnico, que j√° est√° a fazer preparativos para acelerar uma nova gera√ß√£o de vacinas contra o coronav√≠rus. Na quarta-feira tinham sido notificadas 315 mortes e 6.385 casos, mas a m√©dia dos √ļltimos sete dias √© de 255 mortes e 6.685 infe√ß√Ķes.

No total, morreram no Reino Unido 124.025 pessoas entre 4.201.358 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19. Até hoje, 20.982.571 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 963.862 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

Esta quinta-feira, a Autoridade Reguladora de Medicamentos brit√Ęnica disse que os fabricantes poder√£o ver aprovadas vacinas modificadas com provas de que produzem uma resposta imune, mas sem a necessidade de realizar estudos cl√≠nicos.

"A nossa prioridade √© levar ao p√ļblico vacinas eficazes no menor espa√ßo de tempo poss√≠vel, sem comprometer a seguran√ßa. Caso sejam necess√°rias quaisquer modifica√ß√Ķes nas vacinas covid-19 autorizadas, esta abordagem regulat√≥ria deve ajudar", explicou o presidente da Autoridade, Christian Schneider.

Brasil

O pa√≠s liderado por Jair Bolsonaro registou nas √ļltimas 24 horas 1840 mortes, o que se configura um novo valor m√°ximo, um cen√°rio que tem acontecido nos √ļltimos dias: s√°bado (1180), domingo (1208), segunda-feira (1223), ter√ßa-feira (1274), quarta-feira (1332). O total de √≥bitos no pa√≠s √© 259.402.

De acordo com o "G1", do Grupo Globo, identificaram-se ainda 74.376 casos de infe√ß√£o de covid-19 (um aumento importante face √† v√©spera, 58.237), contribuindo para o total de 10.722.221. A m√©dia m√≥vel nos √ļltimos 7 dias, segundo aquela plataforma de not√≠cias, foi de 56.602 novos diagn√≥sticos por dia. Ou seja, uma varia√ß√£o de 27% em rela√ß√£o aos casos registados nas duas √ļltimas semanas, indicando assim uma tend√™ncia em crescendo.

Alemanha

A Alemanha, que autorizou esta quinta-feira a vacina da AstraZeneca para maiores de 65 anos, registou 11.912 novas infe√ß√Ķes pelo novo coronav√≠rus e 359 mortes nas √ļltimas 24 horas, de acordo com dados atualizados do Instituto Robert Koch (RKI) -- na v√©spera haviam sido 9.019 novas infe√ß√Ķes e 418 √≥bitos.

Em toda a Alemanha, a incid√™ncia acumulada em sete dias √© de 64,7 casos novos por 100 mil habitantes. Na quarta-feira este n√ļmero era de 64,0 casos novos por 100 mil habitantes e na quinta-feira passada tinha sido de 61,7 novos cont√°gios. O pico de incid√™ncia foi registado em 22 de dezembro com 197,6 novas infe√ß√Ķes por 100.000 habitantes numa semana e em 28 de janeiro caiu para menos de 100 pela primeira vez em tr√™s meses, com tend√™ncia de queda que se manteve por algumas semanas. O fator de reprodu√ß√£o semanal √© de 0,93, o que significa que a cada 100 infetados contagia, em m√©dia, outras 93 pessoas.

O n√ļmero de casos positivos desde o in√≠cio da pandemia subiu para 2.471.942, dos quais cerca de 2.283.400 s√£o pacientes considerados recuperados, e o n√ļmero de mortes pela covid-19 ascendeu a 71.240. O RKI estimou que os casos ativos atualmente totalizam cerca de 117.300.

A chanceler alem√£, Angela Merkel, aceitou na quarta-feira √† noite um levantamento progressivo das restri√ß√Ķes contra a pandemia na Alemanha, cedendo a um descontentamento crescente na opini√£o e no pr√≥prio Governo, a sete meses das elei√ß√Ķes legislativas. Ao fim de nove horas de negocia√ß√Ķes dif√≠ceis, a chanceler e os dirigentes dos 16 estados-regi√Ķes (‚ÄėLander‚Äô, em Alem√£o) do pa√≠s chegaram a um acordo sobre o calend√°rio de levantamento parcial das restri√ß√Ķes existentes desde o fim do ano. As restri√ß√Ķes existentes j√° s√≥ s√£o apoiadas hoje por um ter√ßo dos alem√£es contra dois ter√ßos no in√≠cio de janeiro, segundo uma sondagem YouGov publicada esta semana.

Venezuela

O Presidente Nicolás Maduro anunciou, na quarta-feira, que foram detetados 10 casos de pacientes infetados com a variante brasileira do novo coronavírus, pedindo à população que tome medidas especiais para travar a propagação.

‚ÄúApareceu um caso estranho em La Guaira [norte de Caracas] de um trabalhador do aeroporto. Fizemos um estudo que demonstrou que era a variante brasileira (‚Ķ). J√° temos 10 pacientes com esta variante‚ÄĚ, disse.

Nicol√°s Maduro falava numa alocu√ß√£o ao pa√≠s transmitida pela televis√£o estatal venezuelana, desde o pal√°cio presidencial de Miraflores, acompanhado da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodr√≠guez e da ministra de Ci√™ncia e Tecnologia, Gabriela Jim√©nez. ‚Äú√Č uma variante mais contagiosa, transmite mais carga viral, o que quer dizer que √© mais grave‚ÄĚ, explicou.

O Presidente da Venezuela precisou que foram confirmados seis casos de pessoas infetadas com a variante brasileira da covid-19 no estado de Bolívar (sul do país, fronteiriço com o Brasil), dois na cidade de Caracas e dois no estado de Miranda.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 2608 mortes provocadas pela covid-19 nas √ļltimas 24 horas, al√©m de 63.816 novos casos, segundo a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins. Trata-se de um aumento face ao que se viu na v√©spera (2136 mortes e 57.900 novos casos).

Desde o início da pandemia, o país acumulou 519.064 óbitos e 28.780.950 casos da doença. Os Estados Unidos são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais casos de infeção.

A Calif√≥rnia √© agora o estado com mais mortes (52.847), seguido de Nova Iorque (47.935), Texas (44.458), Florida (31.261), Pensilv√Ęnia (24.134), Nova J√©rsia (23.449) e Illinois (22.853).

México

O M√©xico registou 857 mortes provocadas pelo novo coronav√≠rus e 7793 infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, informaram as autoridades mexicanas. Estes valores configuram um recuo face ao boletim de quarta-feira, dia em que aquele pa√≠s assinalou 1035 mortes e 7913 novas infe√ß√Ķes.

Desde o in√≠cio da pandemia, o pa√≠s contabilizou 188.044 √≥bitos e 2.104.987 casos confirmados de covid-19. O M√©xico √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronav√≠rus, atr√°s dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.¬ļ em n√ļmero de infe√ß√Ķes, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

√ćndia

A √ćndia registou 89 mortes por covid-19 e 17.407 casos nas √ļltimas 24 horas, anunciou esta quinta-feira o Minist√©rio da Sa√ļde indiano. O pa√≠s reduziu a progress√£o da doen√ßa nos √ļltimos meses, depois de atingir o valor mais alto de infe√ß√Ķes em meados de setembro de 2020, com 97.894 cont√°gios num s√≥ dia. Apesar disso, nos √ļltimos dias a √ćndia sofreu um aumento de infe√ß√Ķes, sobretudo no estado de Maharashtra (oeste), respons√°vel por cerca de metade dos cont√°gios no pa√≠s, com mais de nove mil casos s√≥ nas √ļltimas 24 horas.

Na v√©spera, na quarta-feira, a √ćndia registou 98 mortes e 14.989 novos casos.

Desde o in√≠cio da pandemia, a √ćndia contabilizou mais de 11 milh√Ķes de casos de covid-19 (11.156.923), mantendo-se como o segundo pa√≠s com mais infe√ß√Ķes, atr√°s dos Estados Unidos.

Com um total de 157.435 mortes, a √ćndia √© o quarto pa√≠s do mundo com mais √≥bitos, a seguir aos Estados Unidos, Brasil e M√©xico, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

Países Baixos

O Governo holand√™s prolongou hoje at√© 1 de abril a proibi√ß√£o dos voos com o Reino Unido, a √Āfrica do Sul e a maior parte da Am√©rica do Sul, tentando evitar a propaga√ß√£o de novas variantes do coronav√≠rus.

Numa carta enviada ao parlamento o executivo precisa que prolonga por mais quatro semanas a proibi√ß√£o de tr√°fego a√©reo com o Reino Unido, √Āfrica do Sul, Rep√ļblica Dominicana, Brasil, Argentina, Bol√≠via, Chile, Col√īmbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panam√°, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

A medida √© tomada por recomenda√ß√£o da equipa de gest√£o da pandemia que aconselha o executivo em fun√ß√Ķes desde h√° um ano sobre as medidas a tomar para combater a pandemia, neste caso, a poss√≠vel importa√ß√£o de variantes do coronav√≠rus que circulam naquelas regi√Ķes e que s√£o mais contagiosas.

O governo dos Países Baixos também prolongou até 15 de março o confinamento e o recolher obrigatório entre as 21:00 e as 04:30, embora tenha permitido a reabertura desde quarta-feira de algumas lojas, como cabeleireiros e centros de massagens. As lojas que tinham encerrado em meados de dezembro podem agora reabrir e receber clientes com hora marcada. Por outro lado, aumenta a pressão sobre o executivo para permitir a abertura de esplanadas.

China

A Comiss√£o de Sa√ļde da China anunciou hoje que foram diagnosticados dez casos do novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, todos oriundos do exterior. Os casos foram detetados em viajantes na cidade de Xangai (leste) e nas prov√≠ncias de Sichuan (centro), Guangdong (sudeste) e Zhejiang (leste).

A Comiss√£o de Sa√ļde chinesa indicou que, at√© √† meia-noite (16h de quarta-feira em Lisboa), o n√ļmero total de infetados ativos na China continental se fixou em 177, entre os quais um em estado grave.

Na v√©spera, a Comiss√£o de Sa√ļde da China deu conta de dez casos do novo coronav√≠rus, todos oriundos do exterior. Os casos foram detetados em viajantes nas prov√≠ncias de Sichuan (centro), Guangdong (sudeste), Yunnan (sul) e Shaanxi (centro). Quanto a casos ativos, eram 186 na quarta-feira.

Desde o início da pandemia, 89.943 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4636 doentes.

Continente Africano

√Āfrica registou nas √ļltimas 24 horas mais 290 mortes por covid-19, para um total de 104.672 desde o in√≠cio da pandemia, e 10.711 novos casos de infe√ß√£o, segundo os dados mais recentes oficiais da pandemia no continente. De acordo com o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), o n√ļmero total de infetados nos 55 Estados-membros da organiza√ß√£o √© de 3.924.755 e o de recuperados nas √ļltimas 24 horas √© de 5.390, para um total de 3.501.772 desde o in√≠cio da pandemia.

A √Āfrica Austral continua a ser regi√£o mais afetada, registando hoje 1.843.726 infetados e 56.909 mortos por cont√°gio com a doen√ßa. Nesta regi√£o, a √Āfrica do Sul, o pa√≠s mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.516.262 casos e 50.366 mortes. O Norte de √Āfrica √© a segunda zona mais atingida pela pandemia, com 1.170.309 infetados e 33.215 v√≠timas mortais. A √Āfrica Oriental contabiliza 411.383 infe√ß√Ķes e 7.664 mortos, enquanto na √Āfrica Ocidental o n√ļmero de infe√ß√Ķes √© de 393.933 e o de mortes ascende a 5.077. A √Āfrica Central tem 105.404 casos e 1.807 √≥bitos.

O Egito, que √© o segundo pa√≠s africano com mais v√≠timas mortais, a seguir √† √Āfrica do Sul, regista 10.822 mortes e 184.168 infetados, seguindo-se Marrocos, com 8.653 √≥bitos e 484.753 casos.

* em atualização