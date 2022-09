Ministra da Saúde diz que professores podem vir a ser considerados prioritários na vacinação

No dia em que se assinala um ano da chegada da pandemia de covid-19 a Portugal, o tema principal é a forma de o país voltar à vida antes dela. A começar pelas escolas. A ministra da Saúde deu uma ideia, ao sugerir, em entrevista ao Jornal da Noite da SIC, que os professores podem passar a ser considerados prioritários no plano de vacinação.

“É uma hipótese que está a ser analisada. Não só em Portugal como noutros países”, adiantou Marta Temido, não sem deixar de considerar “natural” que o desconfinamento comece “pelas escolas dos primeiros anos”.

“Vamos passo a passo, vamos abrindo o que é possível abrir”, ainda sem datas, pelo menos até que o Governo as dê no dia 11 de março.

Além de professores, também o pessoal não docente fará parte deste grupo prioritário, como notam as palavras da ministra, ao falar em serviços essenciais. “As escolas são de alguma forma, na nossa abordagem social, um serviço essencial — poderá fazer sentido que os adultos que trabalham nestes locais tenham uma vacinação diferenciada”, afirmou Marta Temido.

Para que esse desconfinamento seja tão breve quanto possível, é essencial que o processo de vacinação não conheça novos atrasos. A ministra aponta a luz ao fundo do túnel não com uma data concreta, mas com uma época do ano. “Tudo depende da distribuição das vacinas, [mas] esperamos no final do verão ter 70% da população vacinada.”

Além de vacinas — e Marta Temido não coloca “completamente de parte” a utilização da vacina a ser desenvolvida na Rússia —, a forma de voltar à atividade económica e social no país sem perder o controlo da pandemia é a política de testes. A ministra não se comprometeu com números, nomeadamente os 100 mil testes diários adiantados pela diretora-geral da Saúde ao jornal Público, mas prometeu que vão aumentar (nas últimas semanas, a testagem média diária em Portugal estava abaixo de 30 mil).

Mas, e ainda que a discussão pública no país gire à volta do desconfinamento, a ministra preferiu manter algum peso sobre a mola. “Precisamos de esperar mais tempo”, respondeu, quando questionada sobre o plano que o país conhecerá a 11 de março. “É preciso termos calma quando olhamos para o futuro.”