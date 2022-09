Covid-19: intervalo entre tomas da vacina da Pfizer alargado para 28 dias

O intervalo entre as duas tomas da vacina da Pfizer contra a covid-19 vai ser alargado de 21 para 28 dias. O anúncio foi feito esta segunda-feira em conferência de imprensa, em que estiveram presentes a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o coordenador do plano de vacinação pandémica, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, e o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

A alteração da norma em vigor deverá permitir administrar a primeira dose a mais 100 mil pessoas até ao final deste mês. O novo intervalo não vai ser aplicado a quem já tem a segunda toma agendada, garantia que a ministra da Saúde, Marta Temido, já havia dado em entrevista à agência Lusa.

Outra das alterações à estratégia nacional de imunização contra o novo coronavírus é a proteção de jovens, a partir dos 16 a 18 anos, com trissomia 21. Graça Freitas justificou o alargamento da proteção com o benefício acrescido atestado pelos peritos. No total, serão incluídos 3500 doentes. A diretora-geral da Saúde adiantou ainda que outras patologias estão também a ser estudadas para a sua eventual inclusão entre as prioridades de vacinação.

"Temos de ir afinando o nosso plano, fazendo ajustes à realidade, dependente do calendário de chegada de vacinas e às alterações que o calendário vai sofrendo”, afirmou Lacerda Sales.

Até ao momento, 35% dos idosos, com ou mais de 80 anos, já tomaram uma dose da vacina contra a covid-19 e 9% concluíram a imunização. Entre os profissionais de saúde, a cifra está em 70% com a primeira toma.