Covid-19. Países mais pobres começam a receber vacina e também querem produzi-la

Esperava-se que o programa Covax avançasse em paralelo com o lançamento das vacinações nos países mais ricos. No entanto, passados dois meses ainda não foi “administrada uma única dose de vacina entre os 2500 milhões de pessoas dos 130 países mais pobres do mundo”, como escrevia a emissora alemã Deutsche Welle a 15 de fevereiro. Nesse dia a Organização Mundial de Saú­de (OMS) dera luz verde ao encaminhamento das vacinas contra a covid-19 para os países mais pobres, após ter concluído a aprovação de emergência da vacina AstraZeneca.

A CEPI (Coligação para as Inovações de Preparação para Epidemias), a Gavi (Aliança Global para as Vacinas) e a OMS — codirigentes da iniciativa Covax, que foi lançada em junho de 2020 para providenciar acesso igualitário às vacinas covid-19, em especial a países pobres —, juntamente com o parceiro de distribui­ção UNICEF, apresentaram há duas semanas a previsão temporária da Covax para a distribuição das vacinas. Assim lembra Iryna Mazur, do serviço de imprensa da Gavi, contactado pelo Expresso, ao mesmo tempo que anunciava para a próxima quinzena a publicação da agenda definitiva de distribuição.