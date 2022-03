EUA aprovam mais uma vacina contra a covid-19. O que tem a da Johnson & Johnson de diferente?

Depois da aprovação das vacinas contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech e da Moderna, os EUA contam agora com mais uma alternativa. A Johnson & Johnson (J&J) recebeu o aval da Food and Drug Administration e quatro milhões de doses poderão estar disponíveis já na próxima semana, segundo as estimativas da Casa Branca.

Tal como as restantes vacinas já em uso, a da Janssen, o braço farmacêutico da J&J, revela uma eficácia global alta, mas inferior aos valores invulgarmente elevados atingidos pela Pfizer/BioNTech e pela Moderna, superiores a 95% na proteção contra a doença provocada pelo SARS-CoV-2.

No caso da vacina da J&J, a eficácia geral em prevenir doença moderada a severa apurada nos ensaios clínicos ronda os 66%, atingida 28 dias após a inoculação de uma dose única. De todas as vacinas já aprovadas no mundo, esta é a única que prevê apenas uma injeção.

Quanto à capacidade de proteger contra doença grave a necessitar de hospitalização e morte, a eficácia encontrada nos ensaios foi total, segundo os dados publicados na página da farmacêutica.

Além disso, a vacina também revelou uma eficácia global em relação à variante da África do Sul significativa (de 64%), bem superior ao que aconteceu com a da AstraZeneca/Oxford. Era esta que estava previsto usar de forma massiva na África do Sul, mas perante os fracos resultados demonstrados, o país avançou com a autorização da vacina da J&J, sendo o único no mundo a administrá-la até agora.

Outra das vantagens desta vacina prende-se com as temperaturas a que pode ser conservada e distribuída. Assim, a substância mantém-se estável durante dois anos a 20º Celsius negativos e pode ser conservada pelo menos durante três meses num frigorífico comum, com temperaturas entre os 2º e os 8º graus. No caso da Pfizer, tem de ser mantida a menos 80º e uma vez descongelada só pode ficar num frigorífico normal durante cinco dias. Na Moderna o tempo máximo é de um mês, por exemplo. Já no caso da AstraZeneca/Oxford pode ser conservada a temperaturas normais durante vários meses.

Problemas na produção

O problema é que, tal como as restantes farmacêuticas, também a J&J já admitiu estar com dificuldades em assegurar as doses encomendadas, admitindo desde já uma redução de vários milhões nas entregas previstas para o próximo mês nos EUA.

O mais provável é estes cortes acontecerem também na Europa, a partir do momento em que haja autorização por parta da Agência Europeia do Medicamento (EMA). O pedido foi submetido a 16 de fevereiro e a agência deverá pronunciar-se em meados do próximo mês, com as primeiras doses a chegarem aos países da União Europeia provavelmente só no início de abril.

A vacina desenvolvida pela Janssen usa a mesma técnica que a da AstraZeneca/Oxford e a da russa Sputnik V, recorrendo a um adenovírus modificado, de forma a não ser capaz de se reproduzir e causar doença, complementado com material genético do vírus que se quer combater.

O objetivo é sempre gerar no homem a produção de proteínas (no caso a proteína Spike do SARS-CoV-2, que lhe permite entrar no organismo humano), que irão estimular a resposta imunológica. Quando voltar a ter contacto com o vírus, o sistema imunitário deverá reconhecê-lo, reativar a produção de anticorpos e acionar as células T que também ajudarão a combater eficazmente este invasor.