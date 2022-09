Covid-19. Portugal é o 2.º país da UE com menos dias confinados

Portugal é o segundo país da UE que passou menos dias com medidas de confinamento totais ou parciais. Até esta sexta-feira, esteve fechado um total de 122 dias, tendo em conta o primeiro confinamento e o ­atual. Apenas a Lituânia regista menos dias com restrições de circulação: 72. Se o atual confinamento durar até à Páscoa (4 de abril), como tem sido indicado pelo Governo, Portugal terá passado 159 dias em confinamento e com a maioria dos locais públicos encerrados: 80 na primeira fase e 79 na segunda. Os dados são do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), que desde o início da pandemia tem monitorizado semanalmente todas as medidas dos Estados-membros para responder à crise sanitária, incluindo confinamentos e encerramentos de restaurantes, locais de cultura e entretenimento, lojas de produtos não essenciais, ginásios e recintos desportivos.

O primeiro confinamento português, entre 13 de março e 1 de junho do ano passado, foi o 7.º mais longo da UE, apesar de apenas nos primeiros 45 destes 80 dias o lockdown ter sido total — nos restantes, o plano de desconfinamento gradual já estava em vigor. Aliás, Portugal pode ser o penúltimo país em termos de número de dias confinados (total e parcialmente), mas se forem contabilizados apenas os confinamentos totais e obrigatórios e as ordens para encerrar espaços públicos sem exceções (indicadores que o ECDC regista com os códigos StayAtHomeOrder e StayPublicAny), o país passa para a 11.ª posição no contexto da UE, com um total de 90 dias em lockdown absoluto entre o início da pandemia e esta sexta-feira. A Grécia é o país que mais apostou nesta solução extrema. Na primeira vaga, primeiro fechou a rua e depois deu ordem para confinar totalmente, entre 23 de março e 4 de maio, voltando a fazê-lo a 7 de novembro até hoje.

