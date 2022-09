Covid-19 no 🌏: Reino Unido regista o número mais baixo de casos diários desde outubro

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.518.080 pessoas em todo o mundo, desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) registou o início da doença, no final de dezembro de 2019, segundo a informação recolhida hoje pela agência noticiosa AFP.

Mais de 113.374.410 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 69.506.100 já são considerados curados.

Brasil

O país registou 1386 óbitos por covid-19 este sábado e 61.602 novos casos de infeção, segunda dados divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro.

O Brasil tem vindo a sofrer o forte impacto de uma segunda vaga desde novembro e as taxas de infeção ainda não começaram a baixar. Sábado morreram mais de 1300 pessoas e registaram-se mais de 60 mil casos pelo quinto dia consecutivo.

O país sul-americano já atingiu um total de 10.517.232 casos confirmados e 254.221 mortes desde o início da pandemia de covid-19.

França

A França anunciou este sábado mais 23.996 novos casos de covid-19 no país, um número abaixo do registado na véspera, em que foram contabilizadas 25.207 infeções, segundo dados do Ministério da Saúde.

Ainda segundo a mesma fonte, 186 pessoas morreram nos hospitais com a doença. Na sexta-feira tinham morrido 286 doentes.

Reino Unido

O Reino Unido registou nas últimas 24 horas 7434 novos casos de covid-19, o número mais baixo de infeções diárias em quase cinco meses. A 2 de outubro de 2020, tinham sido atingidas 6968 novas infeções. O número de hospitalizações atingiu também o nível mais baixo desde outubro do ano passado.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 2046 mortos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, e 72.203 casos, indicou na sexta-feira a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins. Desde o início da pandemia, o país acumulou 510.134 óbitos e 28.481.239 casos da doença.

Estados Unidos são o país mais afetado em número de mortes e de casos, com 510.467 mortes para 28.486.575 casos. O Presidente norte-americano, Joe Biden, estimou que a doença venha a causar mais de 600 mil mortos ao todo, no país.

Itália

A Itália registou 280 mortes relacionadas com o coronavírus no sábado contra 253 no dia anterior. O número diário de infeções caiu para 18.916 (na sexta-feira tinham sido 20.499), refere o jornal "The Guardian". Cerca de 323.047 testes foram realizados em 24 horas, em comparação com 325.404 no dia anterior. A Itália tem um número total de 97.507 mortes relacionadas com a covid-19, o segundo maior número de mortes na Europa depois da Grã-Bretanha e o sétimo maior do mundo. O país notificou 2,91 milhões de casos até ao momento.

Alemanha

A Alemanha registou nas últimas 24 horas 9762 novos casos de coronavírus e 396 mortes pela doença, anunciou hoje o Instituto Robert Koch (RKI) de virología, registando um aumento dos contágios e uma descida no número de mortes, na semana. Há uma semana houve 9164 novos contágios e 490 mortes, segundo dados do RKI. A incidência semanal situou-se em 63,8 contágios por 100.000 habitantes, o que representa um ligeiro aumento face ao día anterior, quando foi de 62,6 contágios por 100.000 habitantes.

A Comissão Permanente para a Vacinação na Alemanha vai alterar a recomendação que limitava o uso da vacina da AstraZeneca para maiores de 65 anos, anunciou hoje o chefe do organismo, Thomas Mertens.

China

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter diagnosticado dez casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior. Os casos foram detetados em viajantes nas cidades de Xangai (leste) e Tianjin (nordeste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Shaanxi (centro) e Sichuan (centro).

A Comissão de Saúde chinesa indicou que, até à meia-noite (16h de sexta-feira em Lisboa), o número total de infetados ativos na China continental se fixou em 230, entre os quais um em estado grave. Desde o início da pandemia, 89.887 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4636 doentes.

Brasil

O governador Ibaneis Rocha decretou o 'lockdown' de Brasília a partir de domingo para tentar conter o avanço da covid-19. A medida deve-se à elevada taxa de ocupação de unidades de cuidados intensivos na capital brasileira. De acordo com o jornal "El País", só será permitido o funcionamento de serviços essenciais, como hospitais, mercados, farmácias, postos de combustíveis, funerárias e lojas de material de construção. Igrejas também serão mantidas abertas, enquanto escolas e universidades serão fechadas. Quase 5000 pessoas morreram por causa do coronavírus no Distrito Federal.

México

O México registou 782 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, acumulando agora 184.474 óbitos desde o início da pandemia, disseram na sexta-feira as autoridades mexicanas. A Secretaria de Saúde mexicana acrescentou ter detetado 7512 contágios, para um total de 2.076.882 casos desde o início da pandemia.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Rússia

A Rússia registou mais 11.534 casos de Covid-19, incluindo 1825 em Moscovo, elevando a contagem nacional para 4.234.720 desde o início da pandemia. Houve uma subida de 439 mortes nas últimas 24 horas, o que eleva para 85.743 o total de mortes.

Filipinas

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, estendeu as restrições na capital Manila, após a subida recorde de casos nos últimos dias. A decisão aconteceu depois de haver 2651 novos casos notificados na sexta-feira, o maior aumento diário em mais de quatro meses, e de uma outra nova subida de 2921 novos casos no sábado. O país aguarda a chegada de vacinas da chinesa Sinovac Biotech e da britânica AstraZeneca, que chegarão às Filipinas no domingo e na segunda-feira, respetivamente.