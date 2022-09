“'Passaporte covid-19' vai gerar situações de discriminação e restrição artificial de direitos”, alerta Rui Nunes

Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, teme que a criação de um certificado de vacinação para a covid-19, que permita e facilite as viagens no pós-confinamento, levante “questões sérias” ao nível ético e legal. “Decidir se um cidadão pode ou não viajar em função de estar vacinado coloca-me sérias reservas quanto à legalidade de uma medida tão discriminatória, quando estamos a falar de uma condicionante que não depende da vontade de cada cidadão”, afiança Rui Nunes. o professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Para o professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a questão de fazer depender a autorização de viagem de os cidadãos estarem vacinados contra a a covid-19 deve ser considerada pelas autoridades antes da sua implementação. “A decisão de um cidadão se vacinar não depende da vontade de cada um, mas sim dos planos delineados por cada Governo e que, como é sabido, variam de país para país”, frisa o especialista em bioética.

Em comunicado, Rui Nunes lembra que “este ranking social” implementado noutros países a Oriente é, “por razões óbvias”, contrário à tradição europeia de defesa dos direitos humanos. Em alternativa, o médico defende um reforço da prevenção da transmissão através da literacia em saúde e de medidas de higiene social. E de um aumento da testagem, seja através dos testes PCR, seja através dos testes serológicos, “sem deixar de ter em conta todas as limitações inerentes aos mesmos”.

O líder da Associação Portuguesa de Bioética afirma compreender “a necessidade de retomar o desenvolvimento económico, por exemplo restabelecendo o tráfego aéreo, por motivos de turismo ou por razões profissionais e empresariais”, reabertura que, salienta, irá justificar medidas inovadoras “impensáveis num contexto pré-pandémico”. Contudo, advoga, “devem existir alternativas eficazes ao 'Passaporte COVID', como, por exemplo, a testagem rápida e efetiva a todos aqueles que, querendo viajar, não tiveram oportunidade de ser vacinados”.

O receio de Rui Nunes é que a criação de um certificado dentro destas condições facilmente leve “à tentação de passar a exigir a apresentação do mesmo não só para viajar, como também para aceder a espaços públicos como são os centros comerciais ou as grandes superfícies”, recordando que tal “acontece já em algumas partes do mundo”.

“É inaceitável que as pessoas não vacinadas sejam impedidas de participar nas atividades económicas, sociais ou mesmo culturais e permitir que tal possa ser aplicado no território europeu, o representará um sério revés aos pilares da União Europeia, à livre circulação e à igualdade de oportunidades para todos os nossos concidadãos”, sublinha.

A implementação generalizada do Passaporte covid-19, conclui Rui Nunes, pode originar “inaceitáveis situações de discriminação injusta e de restrição artificial de direitos básicos de cidadania, incluindo violações de privacidade, e o acesso não autorizado a dados pessoais”.

O especialista refere que, se esta pandemia veio confirmar que existem bens públicos globais” e que a comunidade internacional deve mobilizar-se para assegurar um desenvolvimento comum e sustentável, “então deve fazê-lo em conformidade com as conquistas civilizacionais que são a marca genética das sociedades livres”.