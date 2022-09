Covid-19. Especialistas norte-americanos dão luz verde à utilização da vacina da Johnson & Johnson

A vacina da Johnson & Johnson obteve, esta sexta-feira, luz verde por parte de um painel de especialistas que aconselha a autoridade norte-americana do medicamento, a Food and Drug Administration (FDA). O parecer favorável por parte de virologistas e infecciologistas independentes foi unânime. Falta agora apenas a autorização formal, que é esperada este sábado, avança o “New York Times”.

Esta será a terceira vacina a ser aprovada nos EUA, juntando-se à da Pfizer e à da Moderna, sendo a primeira com uma dose única, em vez das duas tomas que as da concorrência exigem para a imunização.

As primeiras remessas podem ser disponibilizadas nos Estados Unidos já nos próximos dias, escreve o NYT.

A vacina teve uma eficácia geral de 72% nos EUA e de 64% na África do Sul, onde uma variante altamente contagiosa do vírus é neste momento responsável pela grande maioria dos casos. Esta percentagem referente à África do Sul é sete pontos percentuais mais alta do que aquilo que os últimos dados da própria Johnson & Johnson indicavam, no final de janeiro.

A solução da Johnson & Johnson mostrou-se menos eficaz nos ensaios clínicos do que as vacinas da Pfizer e da Moderna, mas apresentou bons resultados contra casos severos de covid-19 e com necessidade de hospitalização. Além da eficácia geral, a vacina demonstrou uma eficácia de 86% em casos severos de covid-19 nos EUA, e de 82% na África do Sul, reduzindo bastante as probabilidades de uma pessoa já vacinada ser internada com a doença.

A vacina da Johnson & Johnson, recorde-se, não precisa de ser guardada em temperaturas extremamente baixas para funcionar (como a da Pfizer e da Moderna): pode ser armazenada a temperaturas normais por pelo menos três meses, tornando assim a sua distribuição mais fácil.