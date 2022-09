Covid-19. UE não está a usar 80% das vacinas fornecidas pela AstraZeneca 

Quatro em cada cinco das vacinas da AstraZeneca fornecidas à União Europeia (UE) não estão a ser utilizadas, revela uma investigação do “The Guardian”. Atrasos nas entregas à parte, uma consulta aos dados disponibilizados pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças permite verificar que 4.849.752 das 6.134.707 doses que foram distribuídas pelos 27 Estados-membros ainda não foram administradas.

A Bélgica, por exemplo, usou apenas 9832 das 201.600 doses que recebeu, o que corresponde a uma utilização de 4%. A Alemanha, por sua vez, usou 13% das vacinas da AstraZeneca, enquanto a Itália recorreu a 19% do stock.

Em comparação com a administração da vacina da Pfizer, a clivagem é enorme: a Alemanha já administrou 82% das doses que recebeu, seguida pela Bélgica com uma taxa de 81% de utilização e pela Itália com 80%.

Isso pode ser explicado pelas orientações das autoridades francesas, alemãs, polacas e italianas que recomendam a vacina da AstraZeneca apenas para pessoas com menos de 65 anos, uma vez que os ensaios clínicos efetuados obtiveram poucos dados sobre os efeitos provocados na população sénior.

A chanceler alemã Angela Merkel admitiu, durante uma entrevista ao jornal germânico “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, que a vacina está a ser rejeitada por aqueles que estão preocupados com a sua eficácia e segurança. “Há, atualmente, um problema de aceitação da vacina da AstraZeneca”, apontou Merkel.

“A vacina da AstraZeneca, aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, é confiável, eficaz, segura e recomendada na Alemanha até aos 65 anos de idade”, frisa a chanceler alemã, acrescentando: “Tendo em conta que as vacinas são agora tão escassas, não estamos em altura para escolher qual das vacinas vamos administrar”.

Questionada se estaria disponível para tomar a vacina da AstraZeneca, Merkel contornou a pergunta: “Tenho 66 anos e não pertenço ao grupo recomendado para tomar a vacina da AstraZeneca”.