“Isto faz bem a muita gente”: uma reportagem no reaberto paredão de Cascais (onde nem sempre se cumprem as regras)

“Que dia lindo”, ouve-se a sair dos lábios escondidos pela máscara de uma mulher que passava. O dia está bonito, sim, mas o sotaque brasileiro, talvez carioca, faz lembrar uma qualquer imagem do calçadão do Rio de Janeiro e é preciso ajustar as expectativas. Falta calor. Na Praia da Poça, em São João do Estoril, o sol era suficiente para uns 15 graus centígrados, apesar da brisa fresca. O Paredão de Cascais, encerrado desde 17 de janeiro por receber a visita de demasiada gente num fim de semana já durante o confinamento, foi reaberto pela autarquia às 18h de terça-feira. Esta quarta-feira viu-se a afluência do costume, com mais ou menos cuidados.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler