Covid-19. Vacina da Johnson & Johnson com eficácia de 72% nos EUA e 64% na África do Sul, diz a FDA

A vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson, de uma única dose, confere uma proteção elevada em casos severos da doença e poderá reduzir a transmissão do vírus por parte das pessoas já vacinadas. A conclusão é da Food and Drug Administration (FDA), a autoridade na aprovação de medicamentos dos Estados Unidos da América (EUA), que publicou uma análise desta vacina esta quarta-feira.

Segundo o “New York Times” , a vacina teve uma eficácia geral de 72% nos EUA, e de 64% na África do Sul, onde uma variante altamente contagiosa do vírus é neste momento responsável pela grande maioria dos casos. Esta percentagem referente à África do Sul, aliás, é sete pontos percentuais mais alta do que aquilo que os últimos dados da própria Johnson & Johnson indicavam, no final de janeiro.

Além da eficácia geral, a vacina demonstrou uma eficácia de 86% em casos severos de covid-19 nos EUA, e de 82% na África do Sul, reduzindo bastante as probabilidades de uma pessoa já vacinada ser internada com a doença. A FDA poderá aprovar a vacina da Johnson & Johnson no sábado, adianta o jornal, dependendo da decisão que sair de um encontro na sexta-feira entre especialistas, para discutir os últimos dados conhecidos. A vacina da Johnson & Johnson, recorde-se, não precisa de ser guardada em temperaturas extremamente baixas para funcionar (como a da Pfizer e da Moderna): pode ser armazenada a temperaturas normais por pelo menos três meses, tornando assim a sua distribuição mais fácil.

“Com esta vacina, vamos ser capazes de acelerar a administração de vacinas no nosso país e no mundo”, garantiu Dan Barouch, virologista no Beth Israel Deaconess Medical Center, em Boston, que liderou a investigação da vacina da Johnson & Johnson numa fase inicial. No entanto, o acesso à mesma poderá ser limitado, já que a própria empresa admitiu esta terça-feira que quatro milhões de doses vão estar preparadas para serem enviadas assim que a FDA aprove a vacina - bem abaixo das 12 milhões de doses até ao final de fevereiro que a empresa tinha prometido anteriormente.