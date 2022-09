Covid-19. Moderna vai iniciar testes de uma nova vacina contra a variante sul-africana

A Moderna divulgou um estudo, na passada semana, que demonstra que as pessoas que receberam a vacina são capazes de produzir anticorpos que protegem contra as novas variantes já conhecidas. Contudo, apenas um sexto desses anticorpos é eficaz contra a B.1.351, detetada na África do Sul. A empresa está pronta para iniciar um ensaio clínico com o propósito de testar em seres humanos uma nova formulação, escreve o “The Wall Street Journal”.

“Estamos a avançar rapidamente para testar atualizações nas vacinas que tratam as variantes emergentes”, afirma Stéphane Bancel, diretor-executivo da Moderna. “Devemos estar vigilantes e proativos à medida que novas mutações do SARS-CoV-2 surgem”, adverte o CEO.

A Moderna garante ter já produzido uma quantidade considerável desta versão da vacina, que recebeu o nome de mRNA-1273.351, desenvolvida para neutralizar as novas variantes da covid-19.

“Por precaução”, disse a Moderna em comunicado, estão a ser usadas duas estratégias distintas. A primeira passa por dar às pessoas uma dose de reforço da vacina original para aumentar os níveis de anticorpos. A segunda é, precisamente, desenvolver vacinas específicas para novas variantes.

Qualquer modificação na formulação atual das vacinas aprovadas contra a covid-19 terá de ser analisada pelas entidades reguladoras.