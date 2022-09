Covid-19. Mais 1480 infetados, 50 mortes e 3078 recuperados. Portugal ultrapassou os 800 mil casos

O boletim desta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 50 óbitos e 1480 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Há ainda mais 3078 recuperados.

Os óbitos continuam a descer - esta quarta-feira foi o dia com menos mortes do ano - no entanto a taxa de letalidade mantém-se acima dos 2% (2,02%).

Quanto aos novos casos (1480), voltaram a sofrer uma subida em relação à véspera (em que foram registados 1032), mas estão muito abaixo da última quarta-feira (2324). O dia com menor registo de novos infetados deste ano deu-se precisamente esta segunda-feira (549).

Mantém-se a descida dos casos ativos pelo 24.º dia consecutivo: são 75.396 casos ativos, menos 1648 do que na terça-feira (77.044).

Internamentos com queda acentuada

Quanto aos internamentos, voltam a sofrer uma significativa descida - há menos 245 camas ocupadas do que na terça-feira, o que representa um alívio nas ocupações hospitalares, que ficam - 53 dias depois - abaixo de 3000 (total: 2767). Será preciso recuar ao dia 2 de janeiro para encontrar um valor de internamentos abaixo dessa fasquia (2858, mais precisamente). Em unidades de cuidados intensivos há menos 30 pessoas esta quarta-feira (total: 567).

A pandemia já vitimou, até ao momento, 16.136 pessoas em Portugal. Há, até esta quarta-feira, um total de 709.054 recuperados, 63.402 contactos em vigilância (menos 7365 do que na véspera) e 800.586 casos confirmados.

Algarve e Madeira com menos novos casos

Como a subida de casos a nível nacional faria prever, quase todas as regiões mostram aumentos de novas infeções face ao dia de ontem, terça-feira. Com duas exceções: no Algarve registaram-se mais 51 casos (menos 10 do que ontem) e na Madeira a descida é ainda mais expressiva, já que passa para quase metade: dos 93 casos identificados na terça-feira, o arquipélago passou para 45 esta quarta.

Quanto às outras regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar mais de metade dos casos diários que fazem crescer a pandemia no país. Desta vez foram 52%, fruto de 772 testes positivos.

Na região Norte há mais 327 doentes, ao passo que no Centro são 198. Quanto a Alentejo, Algarve e Açores, ficam todos abaixo dos três dígitos: 84, 51 e três, respetivamente.

No que respeita aos óbitos, também mais de metade estão em LVT: 31. Registam-se ainda sete vítimas mortais na região Norte, e outras tantas no Centro, além de quatro no Alentejo e uma na Madeira. Tal como nos novos casos, as boas notícias chegam do Algarve e dos Açores, onde não há registo de qualquer óbito por covid-19 nas últimas 24 horas.

Quanto a números absolutos, casos confirmados (e mortes), por região, a fotografia do país fica assim:

Norte: 325.232 casos (5175 mortes)

Centro: 114.443 (2877)

LVT: 302.785 (6730)

Alentejo: 28.308 (933)

Algarve: 19.944 (332)

Açores: 3728 (28)

Madeira: 6146 (61)