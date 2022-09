Covid-19 no 🌏: Incidência baixa em Espanha, contágios sobem em Itália

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 2.486.116 mortos em todo o mundo desde que, no final de 2019, foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço desta quarta-feira da agência France-Press, com base em fontes oficiais.

Mais de 112.079.230 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo e pelo menos 67.803.500 pessoas foram consideradas curadas de covid-19, acrescenta a agência francesa, sublinhando que os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo.

Na terça-feira, registaram-se 11.665 mortes e 415.997 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

Os países que registaram mais mortes nesse dia foram os Estados Unidos (2.306), Brasil (1.386) e México (1.273).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 502.681 mortes e 28.261.619 casos, segundo os dados da universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 248.529 mortes e 10.257.875 casos, o México com 181.809 mortes (2.052.266 casos), a Índia com 156.567 mortes (11.030.176 casos) e o Reino Unido com 121.305 mortes (4.134.639 casos).

França

França registou esta quarta-feira 31.519 novos casos, o número mais elevado de novas contaminações desde novembro, e o Governo instituiu novas medidas restritivas na região norte do país para conter a pandemia.

O ministro da Saúde, Olivier Véran, esteve hoje na cidade de Dunquerque, no norte de França, e anunciou um confinamento local ao fim de semana, com o reforço da vacinação na região. Estas novas medidas vão ter impacto em cerca de 250 mil pessoas.

Segundo Gabriel Attal, estes confinamentos locais são "medidas fortes" para evitar um novo confinamento nacional. Ainda segundo o Governo, a situação epidémica é preocupante em cerca de 10 departamentos, incluindo a região parisiense.

O aumento do número de casos para mais de 30 mil contaminações diárias vem corroborar estas preocupações.

Desde terça-feira morreram em França 277 pessoas devido à covid-19, elevando assim o total de mortes para 85.321 desde o início da pandemia.

Há atualmente 25.614 pacientes internados nos hospitais franceses devido ao vírus, menos 46 do que terça-feira. 3.436 dessas pessoas estão internadas nos cuidados intensivos.

Espanha

Espanha registou 9.212 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 3.170.644 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 389 mortes desde segunda-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 68.468.

O número de novos casos subiu de terça-feira para hoje de 7.461 para 9.212, e o de mortes baixou de 443 para 389.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, tendo passado de terça-feira para hoje de 236 para 219 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (339), País Basco (274), Aragão (248) e Andaluzia (237).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 1.056 pessoas com a doença (1.191 na terça-feira), das quais 233 na Catalunha, 212 em Madrid e 176 na Andaluzia.

Por outro lado, baixou para 13.495 o número de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (14.169), o que corresponde a 11% das camas, das quais 3.241 pacientes em unidades de cuidados intensivos (3.365), 31% das camas desse serviço.

O Governo espanhol anunciou hoje que vai aprovar nas próximas semanas uma ajuda direta de 11.000 milhões de euros às empresas e trabalhadores autónomos de setores particularmente afetados pela crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, fez este anúncio durante o debate parlamentar que teve lugar no parlamento espanhol e em que deu conta da situação atual da pandemia de covid-19 e da aplicação do estado de emergência.

No entanto, o chefe do executivo espanhol não deu quaisquer detalhes específicos sobre a natureza desta ajuda, apesar de vários setores económicos, em particular o turístico, reclamar há meses uma ajuda financeira direta.

Itália

Itália registou 16.424 novos casos de covid-19 e 318 mortes devido à doença nas últimas 24 horas, confirmou hoje o Ministério da Saúde, enquanto as autoridades insistem que ainda não é conveniente levantar restrições. Os casos anunciados hoje representam o maior número de novos casos desde 10 de janeiro, quando se registaram 18.627 infeções.

Com estes números, o total no país é de 2.848.564 desde que começou a emergência sanitária há um ano. Além disso, hoje foram identificadas 318 mortes provocadas pela covid-19, menos 38 do que na terça-feira, com o total de óbitos a chegar aos 96.666.

Sobre o número de testes realizados, foram feitos 340.247 durante o último dia, mantendo a tendência da véspera.

Dos 389.433 casos positivos atuais, 20.374 permanecem hospitalizados (menos 67 do que na terça-feira), dos quais 2.157 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 11 do que na terça-feira).

A campanha de vacinação italiana continua e o número de doses aplicadas até agora é de 3.754.463, enquanto 1.345.839 pessoas já foram totalmente imunizadas.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, afirmou hoje que "não há condições epidemiológicas para diminuir as medidas de combate à pandemia" e destacou que noutros países europeus foram decretados confinamentos estritos.

Neste momento, as regiões de Emília-Romanha, Ligúria, Toscana e as províncias autónomas de Bolzano e Trentino, no norte, Campânia e Molise, no sul, e Abruzzo e Úmbria, no centro, estão na zona "laranja", de risco intermédio.

O resto do país permanece listado como "amarelo", de baixo risco", enquanto nenhuma região está na zona "vermelha", de alto risco.

A região nortenha da Lombardia, onde há um ano foi confirmado o primeiro contágio local, não importado, da Europa, é particularmente preocupante.

As UCI da região estão em "estado de alerta máximo" devido ao aumento das hospitalizações, alertou hoje o chefe desse departamento do hospital Sacco de Milán, Emanuele Catena.

"Nas UCI da Lombardia temos mais de 400 hospitalizados, 150 na última semana. É um número bastante preocupante", afirmou Catena à cadeia televisiva Sky TG24.

O presidente da região, Attilio Fontana, aumentou as limitações na província de Brescia, em sete municípios de Bérgamo e outro em Cremona, devido ao rápido aumento das infeções por covid-19 e, especialmente, pelas variantes.

Reino Unido

O Reino Unido registou 442 mortes atribuídas a covid-19 e 9.938 novos casos da doença nas últimas 24 horas, tendo ultrapassado os 18 milhões de pessoas vacinadas, de acordo com dados publicados esta uqrta-feira pelo Governo britânico.

Na terça-feira tinham sido notificadas 548 mortes e 8.489 casos, mas a média dos últimos sete dias é de 402 mortes e 10.485 infeções.

No total, morreram no Reino Unido 121.747 pessoas entre 4.144.577 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Entre 18 e 24 de fevereiro houve uma redução de 31% de mortes devido a covid-19 e de 14,7% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

Na segunda-feira, data dos dados mais recentes disponíveis, estavam hospitalizadas 16.803 pessoas, menos 20% do que há uma semana.

Até agora, 18.242.873 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 669.105 receberam a segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

Hoje, as autoridades de Saúde decidiram incluir na lista de prioridades todas as pessoas com incapacidades cognitivas ou de aprendizagem, bem como adultos com problemas como paralisia cerebral, o que representa no total mais 150 mil pessoas.

Na lista já constavam adultos com um grau alto de dificuldades de aprendizagem por correrem um risco agravado de morte ou de desenvolver complicações da doença.

A recomendação partiu da Comissão Conjunta de Vacinação e Imunização com o "objetivo de prevenir o maior número de mortes possível", disse o presidente do organismo britânico, Wei Shen Lim.

Alemanha

A Alemanha registou 8007 novas infeções e 422 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados do Instituto Robert Koch (RKO).

Há uma semana, foram contabilizados 7556 novas infeções e 560 óbitos no país. O recorde de novos contágios ocorreu em 18 de dezembro, com 33.777 casos, e a de mortes em 14 de janeiro, com 1244.

A incidência média no país é atualmente de 59,3 casos positivos por 100 mil habitantes em sete dias, após ter subido para 60,5 casos na terça-feira.

Desde o início da pandemia, o número total de positivos verificados situa-se em 2.402.818 - dos quais 2.217.700 são pacientes considerados recuperados - e o de mortes é de 2.217.700.

África

África regista 3.844.799 casos do novo coronavírus e 102.097 mortes associadas à covid-19, segundo os dados oficiais mais recentes da pandemia na região.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), sediado em Adis Abeba, Etiópia, o número de recuperados nos 55 Estados-membros da organização é agora de 3.408.755.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 2.306 mortos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, e 70.691 casos, indicou na terça-feira a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, o país acumulou 502.482 óbitos e 28.256.160 casos da doença. Os Estados Unidos são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais casos de infeção.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, estimou que a doença venha a causar mais de 600 mil mortos ao todo, no país. Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 615 mil mortos até junho.

México

O México registou 1.273 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, acumulando agora 181.809 óbitos desde o início da pandemia, disseram na terça-feira as autoridades mexicanas. De acordo com a Secretaria de Saúde mexicana, que não avançou o número de contágios nas últimas 24 horas, o país contou 2.247.852 casos desde o início da pandemia.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

As autoridades mexicanas iniciaram a campanha de vacinação em 24 de dezembro e, até agora, foram dadas 1.801.156 doses da vacina contra a covid-19. O país, com 126 milhões de habitantes, tem acordos para 34,4 milhões de doses da vacina da Pfizer, 79,4 milhões da britânica AstraZeneca, 35 milhões da CanSino, 24 milhões da russa Sputnik V, dez milhões da chinesa Sinovac e 51,5 milhões da plataforma Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Índia

A Índia registou 104 mortes por covid-19 e 13.742 casos nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde indiano. O país tem vindo a reduzir a progressão da doença nos últimos meses, depois de atingir o valor mais alto de infeções em meados de setembro de 2020, com 97.894 contágios num só dia.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 11 milhões de casos de covid-19 (11.030.176), mantendo-se como o segundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contavam com mais de 28,2 milhões.

Com um total de 156.567 mortes, a Índia é o quarto país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos, ao Brasil e ao México, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins. O país tem atualmente 146.907 casos ativos da doença.

Israel

O Governo israelita anunciou um recolher obrigatório de 3 dias durante as festividades do Purim, para evitar o contágio de covid-19, apesar de cerca de metade da população do país estar já vacinada com pelo menos uma dose.

Em comunicado conjunto, o gabinete do primeiro-ministro e o Ministério da Saúde israelitas informam que o recolher obrigatório entre as 18:30 e 5:00 estará em vigor de quinta-feira até este sábado. "Isto é para evitar o que aconteceu no último Purim, que não queremos que se repita” disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durante uma visita a um centro de vacinação no norte do país, em referência às grandes festividades de 2020, consideradas por cientistas como tendo contribuído para a primeira vaga de covid-19 no país. O Purim envolve celebrações não apenas nas sinagogas, mas também nas ruas.

Durante o recolher obrigatório a partir de quinta-feira, ficarão proibidas visitas a residências de pessoas terceiras e os transportes públicos funcionarão de forma reduzida. De acordo com o Governo, as deslocações ficarão também limitadas a um quilómetro da residência.

China

A Comissão de Saúde da China anunciou esta terça-feira que foram diagnosticados 12 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior. Os casos foram detetados em viajantes oriundos do exterior nas cidades de Xangai (leste) e Tianjin (nordeste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Sichuan (centro), Shaanxi (centro), Jiangsu (leste), Zhejiang (leste) e Shandong (nordeste).

A Comissão de Saúde chinesa indicou que, até à meia-noite (16:00 de terça-feira em Lisboa), o número total de infetados ativos na China continental se fixou em 370, entre os quais um em estado grave. Desde o início da pandemia, 89.864 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes.

*em atualização