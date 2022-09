Agentes e militares que prestam serviço no 112 não recebem “gratificação” desde setembro

Os militares da GNR e os agentes da PSP colocados nos centros operacionais do 112 não recebem a "gratificação" mensal pelo serviço prestado ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) desde setembro do ano passado. Segundo o "Jornal de Notícias", o INEM, responsável pelo pagamento do subsídio de 144,80 euros, garante que a transferência foi feita para as forças de segurança em dezembro e que não é da sua "responsabilidade o pagamento direto aos elementos que exercem funções nos centros operacionais".

Do lado das forças de segurança, a PSP confirmou que "recebeu as verbas necessárias ao pagamento dos suplementos relativos ao trabalho prestado no último trimestre de 2020". No entanto, "não tendo sido possível integrar essa verba no salário de fevereiro (pago no dia 21), por o processamento já se encontrar concluído, sê-lo-á no próximo salário". A GNR também indicou que recebeu o valor da "gratificação" e que o dinheiro será disponibilizado "no vencimento dos militares logo que possível".

Já os sindicatos alertam para a diferença que este valor pode fazer em salários mais baixos. "É verdadeiramente lamentável verificar que a gratificação salarial esteja por pagar há cinco meses, o que é demasiado tempo", adiantou o Sindicato Nacional da Polícia.

O "Jornal de Notícias" escreve ainda que este valor de 144,80 euros, apesar de mensal, só é pago de três em três meses. Nos centros operacionais do INEM estão 90 agentes da PSP e 46 militares da GNR.