Adiamento de segunda dose permitirá vacinar mais 200 mil pessoas até final de março, diz coordenador da ‘task force’

Há “um constrangimento difícil” no plano de vacinação contra a covid-19, reconheceu esta quarta-feira o coordenador da task force, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, ouvido na comissão parlamentar de Saúde, a pedido do PSD. A limitação na administração da vacina da Astrazeneca a pessoas com mais de 65 anos obrigou a uma concentração das vacinas de outras farmacêuticas naquelas faixas etárias. O coordenador admitiu não ter a certeza se conseguirá cumprir o plano inicial.

Em cima da mesa está o alargamento do período entre a administração das duas doses, adiamento esse que permitirá chegar a mais 200 mil idosos com mais de 80 anos até ao final do próximo mês de março, sinalizou Gouveia e Melo.

A seu pedido, afirmou, está a ser estudado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Infarmed se será possível “alargar este período por duas semanas, de forma a conseguirmos antecipar a vacinação a cerca de 200 mil pessoas”. Esse adiamento é “muito importante pelos 70% de proteção que pode dar”, além de que vacinar “uma ou duas semanas mais tarde praticamente não vai fazer grande variação no processo de defesa da pessoa que já foi vacinada com a primeira dose”.

“Ganhar resiliência no sistema de saúde é ter também os privados vacinados”

Embora elogiando a DGS pela comunicação expedita com a task force, Gouveia e Melo afirmou que “como militar” cria “uma grande pressão” para conseguir respostas da parte das autoridades de saúde.

Segundo Gouveia e Melo, este é “um princípio bom”, uma vez que “70% de proteção é melhor do que 0% de proteção para 200 mil pessoas durante um período alargado”.

Quanto ao atraso na chegada das vacinas, o coordenador reconheceu que é “uma preocupação”. “Não tenho a certeza de que vamos conseguir atingir o objetivo face ao número de vacinas que temos”, acrescentou.

Neste momento, Portugal tem capacidade para administrar 70 mil vacinas por dia. Mas “temos de estender para 100 mil vacinas por dia num espaço curto, a partir de abril”, disse. O vice-almirante admitiu alocar enfermeiros dos centros de saúde em centros de vacinação rápida.

Para Gouveia e Melo, “isto é como uma tropa de reserva”. “Ganhar resiliência no sistema de saúde é ter também os privados vacinados”, sublinhou. “E também aqui não tenho nenhum problema psicológico nem nenhum travão psicológico nem ninguém me travou em termos de não o poder fazer. Temos de ter reserva e todas as pessoas capazes de participar neste combate devem ser preparadas para o combate”, concluiu.