Covid-19. Perto de 250 mil portugueses já receberam as duas doses da vacina

Perto de 250 mil portugueses já receberam as duas doses da vacina para a covid-19 segundo os dados publicados esta terça-feira pela Direção Geral da Saúde, correspondendo a 3% da população.

De acordo com os dados hoje divulgados pela DGS, já receberam as duas doses da vacina 248.708, representando 3% com a vacinação completa, mais 46.565 do que na semana anterior.

Segundo os mesmos dados, desde o início do plano de vacinação contra o SARS-CoV-2, que teve inicio em 27 de Dezembro, já receberam pelo menos uma dose da vacina 433.475 pessoas, tendo sido inoculadas na ultima semana 96.701 pessoas.