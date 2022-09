Covid-19. Madeira regista 55 novos casos e 1.405 situações ativas

A Madeira registou 55 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e 96 recuperados, somando 1.405 situações ativas, revelou esta terça-feira a Direção Regional de Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela autoridade de saúde do arquipélago, os novos casos detetados são de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos", estando em curso as respetivas investigações epidemiológicas.

A DRS aponta ainda que, dos 1.405 casos ativos, 28 são importados e 1.377 são de transmissão local.

Desde o início da pandemia, a Madeira registou 6.959 casos de covid-19, tendo 5.491 pessoas já recuperado da doença. Foram também reportados 63 óbitos associados à doença.

No hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estão hoje internadas 54 pessoas, das quais 51 em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Outras 29 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

A autoridade regional de saúde acrescenta que estão em apreciação outras 233 situações, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

Em termos de vigilância ativa de contactos de casos positivos, estão a ser acompanhadas 1.567 pessoas nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

As autoridades de saúde do arquipélago estão também a avaliar a situação de 3.652 viajantes com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

Em termos de rastreio, nos aeroportos da Madeira já foram efetuadas 162.111 colheitas e processadas 300.301 amostras pelo Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.474.437 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.086 mortes associadas à covid-19 e 799.106 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.