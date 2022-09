Covid-19. Holanda admite prolongamento de recolher obrigatório até 15 de março

O Governo holandês anunciou esta terça-feira o prolongamento do recolher obrigatório até 15 de março, para combater a pandemia de covid-19, uma situação que já tinha provocado violentos distúrbios quando entrou em vigor em janeiro.

O Governo dos Países Baixos anunciará em 8 de março se o recolher obrigatório será prorrogado novamente para além de 15 de março, que corresponde ao primeiro dia das próximas eleições legislativas, disse o primeiro-ministro, Mark Rute, numa conferência de imprensa.

Com horário marcado entre as 21h00 e as 4h30, o recolher obrigatório, que é o primeiro na Holanda desde a Segunda Guerra Mundial, já tinha sido prorrogado antes em 2 de março.

"Neste momento, ainda estamos numa fase incrivelmente difícil", explicou Rutte, acrescentando que os especialistas consideram inevitável uma terceira vaga da pandemia.

No entanto, o Governo anunciou uma ligeira flexibilização de algumas medidas em vigor, incluindo a reabertura de salões de cabeleireiro.

O encerramento de bares, cafés e restaurantes continua em vigor e as lojas de bens essenciais também estão encerradas, embora fiquem acessíveis por marcação, com um número limitado de clientes.

A gestão da pandemia feita pelo Governo holandês - que se demitiu em meados de janeiro após um escândalo de abonos de família, tendo ficado em funções interinas - colocou Mark Rute perante um escrutínio acrescido em véspera de eleições.

O ato eleitoral será distribuído ao longo de três dias, até ao dia 17 de março, com o objetivo de minimizar os riscos sanitários, com as assembleias de voto a ficarem abertas até às 21h00.

A introdução do recolher obrigatório no final de janeiro levou a três dias de distúrbios graves em todo o país, os piores que os Países Baixos já registou em décadas, resultando na prisão de mais de 400 pessoas.

O recolher obrigatório também se viu no centro de uma batalha legal na semana passada, quando um tribunal inferior ordenou o seu levantamento imediato, alegando que o Governo tinha abusado da lei especial em vigor para impor a medida.

A decisão foi imediatamente suspensa, enquanto se aguarda o julgamento do recurso, que será entregue na sexta-feira.

Entretanto, o Governo aprovou uma nova lei para garantir que o recolher obrigatório continua, mesmo se perder no recurso, num caso lançado pelo Viruswaarheid (Verdade sobre o Vírus) - um grupo que se opõe às medidas de restrições sanitárias.

A maior organização de empresas de 'catering' na Holanda também disse na segunda-feira que registou uma queixa contra o Governo na tentativa de forçar a reabertura de bares e restaurantes, que estão encerrados desde meados de outubro.

