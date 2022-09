Covid-19. Companhias aéreas insistem em testes rápidos nos aeroportos

A RENA - Associação das Companhias Aéreas em Portugal insistiu hoje na implementação de testes rápidos para a covid-19 nos aeroportos, salientando ainda que é urgente uma redução harmonizada das restrições impostas e o fim das quarentenas.

O apelo foi deixado na assembleia-geral da RENA que elegeu os seus corpos diretivos para o triénio 2021-2023, tendo Paulo Geisler, representante da Lufthansa, sido reeleito presidente, por unanimidade, segundo um comunicado.

"Estes testes rápidos dão aos passageiros e comunidade aeroportuária a certeza de que a saúde e segurança se mantêm no topo das prioridades e transmitem confiança", disse Paulo Geisler, acrescentando que espera que "a vacinação venha rapidamente contribuir para a retoma".

"Urge a nível global uma redução harmonizada das restrições impostas e o fim das quarentenas", sublinhou o presidente reeleito da RENA citado no comunicado.

A associação realça que a indústria aeronáutica internacional e a atividade turística foram dos setores mais afetados pela pandemia a nível global, "atravessando a maior crise de sempre".

Em Portugal, segundo a RENA, registou-se uma diminuição de cerca de 80% do número de voos e de passageiros nos aeroportos portugueses e "a situação tem-se agravado com as restrições adicionais implementadas nas últimas semanas, que são ainda mais severas do que em qualquer momento de 2020".

Outro dos temas abordados na assembleia-geral foi "a cada vez mais estreita ligação com a IATA, associações de companhias aéreas noutros países e demais 'stakeholders'" e ainda medidas de apoio ao setor, entre as quais a redução de taxas aeroportuárias, "o acesso a programas de incentivo por todos os agentes do setor e um rumo claro na política aeroportuária", lê-se no documento.

"A cooperação com a IATA e restantes parceiros da RENA é da maior relevância para um retomar robusto", menciona Paulo Geisler.

Na reunião da RENA foram ainda eleitos, como membros da direção da RENA, Vilma Varga, representado a TAP Air Portugal, Cristina Ferreira, representando a Euroatlantic Airways, Alen Mlekuz, pela Qatar Airways, e Rui Apresentação, representante da SATA.

Carlos Brito (ex-diretor administrativo da Continental Airlines e ex-diretor financeiro da United Airlines) foi nomeado para secretário-geral, substituindo Paco Ayuso.