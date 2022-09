Covid-19 no 🌏: Espanha sai da situação de "risco extremo", contágios sobem em Itália

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.466.453 mortes no mundo, resultantes de mais de 111 milh√Ķes de casos de infe√ß√£o, segundo um balan√ßo feito pela ag√™ncia francesa AFP. Em baixo, os desenvolvimentos da crise sanit√°ria em v√°rios pa√≠ses do mundo.

Espanha

Espanha saiu esta ter√ßa-feira da situa√ß√£o de "risco extremo" de covid-19, depois de o n√≠vel de incid√™ncia acumulada descer para 236 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores, segundo n√ļmeros divulgados pelo Minist√©rio da Sa√ļde espanhol.

O pa√≠s registou 7.461 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, mantendo a tend√™ncia descendente de novos cont√°gios e elevando para 3.161.432 o total de infetados at√© agora no pa√≠s.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 443 mortes desde segunda-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 68.079.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, tendo passado de segunda-feira para hoje de 252 para 236 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regi√Ķes com os n√≠veis mais elevados s√£o as de Madrid (363), Pa√≠s Basco (288), Arag√£o (271) e Andaluzia (261).

Nas √ļltimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o pa√≠s 1.191 pessoas com a doen√ßa (863 na segunda-feira), das quais 250 na Catalunha, 237 em Madrid e 203 na Andaluzia.

Por outro lado, baixou para 14.169 o n√ļmero de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (15.208), o que corresponde a 11% das camas, das quais 3.365 pacientes em unidades de cuidados intensivos (3.533), 32% das camas desse servi√ßo.

Espanha anunciou hoje que decidiu prolongar at√© 16 de mar√ßo as restri√ß√Ķes em vigor √† chegada ao pa√≠s de passageiros em voos provenientes do Reino Unido, Brasil e √Āfrica do Sul, devido a preocupa√ß√Ķes ligadas √†s variantes da covid-19.

It√°lia

It√°lia registou 13.314 novos cont√°gios pelo novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, foi divulgado esta ter√ßa-feira, no mesmo dia em que v√°rias zonas da Lombardia (norte), uma das regi√Ķes mais afetadas desde o in√≠cio da pandemia, refor√ßaram as restri√ß√Ķes.

Com a contabiliza√ß√£o dos novos cont√°gios (mais 3.684 casos di√°rios face ao dia anterior), It√°lia totaliza, at√© √† data, 2.832.162 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronav√≠rus, de acordo com o boletim informativo do Minist√©rio da Sa√ļde italiano.

Nas √ļltimas 24 horas, o pa√≠s contabilizou 356 √≥bitos associados √† doen√ßa covid-19 (mais 82 v√≠timas mortais em compara√ß√£o com os dados de segunda-feira), com o n√ļmero total de mortes registadas no territ√≥rio italiano desde o in√≠cio da crise pand√©mica, em 21 de fevereiro, a situar-se agora nos 96.348, de acordo com a mesma fonte.

A subida de novos casos coincide com o aumento de testes de diagn√≥stico realizados no pa√≠s nas √ļltimas 24 horas: dos 170.672 verificados na v√©spera para os 303.850 registados no √ļltimo dia.

No que diz respeito aos recuperados, o pa√≠s regista um total de 2.347.866, um aumento de 12.898 recupera√ß√Ķes face ao dia anterior.

Existem 387.948 casos positivos de covid-19 que estão atualmente ativos em Itália, um aumento de 45 casos em relação a segunda-feira, de acordo com as autoridades italianas.

Dos casos positivos atualmente ativos em Itália (a grande maioria são doentes que estão nas respetivas casas com sintomas ligeiros da doença ou estão assintomáticos), 20.441 são pessoas que estão hospitalizadas (mais 168 em relação ao dia anterior), existindo 2.146 doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI).

A campanha de vacina√ß√£o em It√°lia prossegue e j√° foram administradas 3.647.651 doses em todo o pa√≠s, n√ļmero que inclui as 1.338.877 pessoas que j√° foram inoculadas com as duas tomas recomendadas da vacina contra a covid-19.

Reino Unido

O Reino Unido registou 548 mortes e 8.489 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, mantendo uma tend√™ncia decrescente, de acordo com dados publicados esta ter√ßa-feira pelo Governo brit√Ęnico.

Na segunda-feira tinham sido notificadas 178 mortes e 10.641 casos, mas os valores relativos ao fim de semana s√£o sistematicamente mais baixos devido ao atraso no processamento administrativo das ocorr√™ncias. A m√©dia dos √ļltimos sete dias √© de 444 mortes e 10.881 infe√ß√Ķes.

No total, morreram no Reino Unido 121.305 pessoas entre 4.134.639 casos de cont√°gio confirmados desde o in√≠cio da pandemia covid-19, mas o balan√ßo sobe para 135.613 mortes se forem somados os casos cujas certid√Ķes de √≥bito fazem refer√™ncia ao novo coronav√≠rus como fator contributivo.

Entre 17 e 23 de fevereiro houve uma redu√ß√£o de 28,4% de mortes de covid-19 e de 11,8% no n√ļmero de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em rela√ß√£o aos sete dias anteriores.

No domingo, data dos dados mais recentes disponíveis, estavam hospitalizadas 16.797 pessoas, mantendo a tendência decrescente.

Até agora, 17.916.181 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 642.788 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

Hoje, a chefe do Governo escocês, Nicola Sturgeon, revelou o plano para o desconfinamento, que inclui o regresso faseado às aulas ainda em março, o fim da mensagem para 'ficar em casa' em 5 de abril e a possibilidade de reabertura do comércio não essencial e restauração no final do mesmo mês.

Alemanha

H√° registo de 3.883 novas infe√ß√Ķes por coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas e 415 mortos, informa o Instituto Robert Koch (RKI).

Na terça-feira da semana passada, as autoridades alemãs tinham registado 3.856 novos casos de infeção e 528 mortes.

No conjunto da Alemanha, a incid√™ncia cumulativa em sete dias √© de 60,5 casos novos por 100.000 habitantes (na segunda-feira era de 61,0 e na ter√ßa-feira da semana passada de 59) e as novas infe√ß√Ķes totalizaram 50.302 no per√≠odo de uma semana.

O índice contágio semanal é 1,05, o que significa que cada 100 infetados contamina em média mais 105 pessoas.

O n√ļmero de positivos desde o an√ļncio do primeiro cont√°gio no pa√≠s, em 27 de janeiro do ano passado, totaliza 2.394.811, com o n√ļmero de mortes com ou de covid-19 a alcan√ßar 68.318.

Quanto aos casos ativos, s√£o agora cerca de 118.700.

√ćndia

A √ćndia registou 78 mortes por covid-19 e 10.584 casos nas √ļltimas 24 horas, anunciou hoje o Minist√©rio da Sa√ļde indiano. O pa√≠s tem vindo a reduzir a progress√£o da doen√ßa nos √ļltimos meses, depois de atingir o valor mais alto de infe√ß√Ķes em meados de setembro de 2020, com 97.894 cont√°gios num s√≥ dia.

Desde o in√≠cio da pandemia, a √ćndia contabilizou mais de 11 milh√Ķes de casos do novo coronav√≠rus (11.016.434), mantendo-se como o segundo com mais infe√ß√Ķes, atr√°s dos Estados Unidos, que no √ļltimo balan√ßo contavam com mais de 28,1 milh√Ķes.

Com um total de 156.463 mortes, a √ćndia √© o quarto pa√≠s do mundo com mais √≥bitos, a seguir aos Estados Unidos, ao Brasil e ao M√©xico, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins. O pa√≠s tem atualmente 147.306 casos ativos (identificados) da doen√ßa.

México

O M√©xico registou 429 mortes por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, acumulando agora 180.536 √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia, disseram na segunda-feira as autoridades mexicanas. O pa√≠s diagnosticou al√©m disso 2252 novos casos, chegando √†s 2.043.632 infe√ß√Ķes confirmadas desde o in√≠cio da pandemia.

O México iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro, tendo já vacinado 1.733.404 pessoas com a primeira dose, com cerca de 456.217 a terem recebido a segunda, informaram as autoridades sanitárias.

O pa√≠s conta com acordos para 34,4 milh√Ķes de doses da vacina da Pfizer, 79,4 milh√Ķes da brit√Ęnica AstraZeneca, 35 milh√Ķes da CanSino, 24 da russa Sputnik V, dez da chinesa Sinovac e 51,5 milh√Ķes da plataforma Covax da Organiza√ß√£o Mundial da Sa√ļde (OMS). O M√©xico √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronav√≠rus, atr√°s dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.¬ļ em n√ļmero de infe√ß√Ķes, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Estados Unidos

Os Estados Unidos ultrapassaram nas √ļltimas 24 horas os 500 mil mortos causados pela pandemia de covid-19, al√©m de mais de 28 milh√Ķes de casos confirmados, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins. O total de √≥bitos corresponde a 20% de todas as mortes provocadas pela pandemia no mundo, num pa√≠s que representa apenas 4% da popula√ß√£o mundial, e √© mais do dobro do segundo pa√≠s mais afetado, o Brasil, que acumulou 247.000 mortos.

Embora durante o primeiro mês de mandato de Biden o ritmo de mortes diárias tenha diminuído e a campanha de vacinação tenha sido acelerada, a Casa Branca insistiu que ainda há um período muito difícil pela frente.

Em Washington, o dia começou com as bandeiras a meia haste nos edifícios federais, quando já se previa que este marco viesse a ser ultrapassado. O Presidente norte-americano, Joe Biden, organizou uma homenagem às vítimas, em claro contraste com o antecessor, Donald Trump, que minimizou a pandemia e resistiu inicialmente à adoção de medidas preventivas, como o uso de máscara.

China

A Comiss√£o de Sa√ļde da China anunciou hoje que foram diagnosticados dez casos de covid-19, nas √ļltimas 24 horas, todos oriundos do exterior. Os casos foram detetados em viajantes oriundos do exterior na cidade de Xangai (leste) e na prov√≠ncia de Guangdong (sudeste).

A Comiss√£o de Sa√ļde chinesa indicou que, at√© √† meia-noite (16h de segunda-feira em Lisboa), o n√ļmero total de infetados ativos na China continental se fixou em 374, entre os quais um em estado grave. Desde o in√≠cio da pandemia, 89.852 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4636 doentes.

*em atualização