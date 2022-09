Covid-19. Sanofi e GSK lançam novo ensaio com versão reformulada da vacina

Os grupos farmacêuticos Sanofi e GSK lançaram esta segunda-feira um novo ensaio clínico para a sua principal candidata a vacina contra a covid-19, depois dos resultados insuficientes da primeira versão no final do ano passado.

Em comunicado, a farmacêutica francesa Sanofi escreve que a expectativa é poder disponibilizar a vacina no quarto trimestre de 2021 e resume as diferenças do novo ensaio clínico, intitulado "Fase 2".

"Este novo estudo fase II avaliará o potencial de uma formulação refinada de antígenos com o objetivo de obter uma resposta imunológica ideal, sobretudo em adultos mais velhos", diz a farmacêutica no comunicado.

Em dezembro, a Sanofi e a britânica GSK revelaram que os resultados dos estudos de fase intermédia I /II mostravam uma "resposta insuficiente" que tem sido observada em pessoas com mais de 50 anos e que, por isso, a vacina não estaria pronta no início do segundo semestre de 2021 como esperado.

No mesmo dia em que anuncia o novo ensaio clínico, a Sanofi informou também que vai produzir em França a vacina contra a covid-19 da americana Johnson & Johnson, estando já a preparar-se também para a vacina da Pfizer-BioNTech.

A farmacêutica vai encarregar-se da formulação e do enchimento dos frascos na sua unidade Marcy-l'Etoile, perto de Lyon, a partir do terceiro trimestre e "a um ritmo de cerca de 12 milhões de doses por mês".

"A nossa ambição é fazer o máximo possível. Se pudermos fazer mais, por que não?", disse à agência francesa AFP o vice-presidente executivo da Sanofi Pasteur, Thomas Triomphe.