Covid-19. EUA chegam ao meio milhão de mortos, mais do que na I e II Guerra Mundiais e no Vietname: o que explica isto?

Esta segunda-feira, 22 de fevereiro, as vítimas fatais de covid-19 nos Estados Unidos ultrapassaram o meio milhão, segundo a contagem do portal Worldometer - a universidade norte-americana Johns Hopkins tem como último número 498.880 óbitos, mas é uma questão de horas para que se passe o marco dos 500 mil. Para além disso, há a registar 28,7 milhões de infeções.

Num ano em que a contabilidade das mortes foi acompanhada diariamente, o país mais rico do mundo continua a ter mais infetados e mais mortos do que qualquer outro, segundo os números oficiais. A dimensão do país não justifica tudo, pois há outros com populações bastante maiores - desde logo, a China e a Índia. Um indicador relevante são as mortes por milhão de habitantes: neste momento, elas contam-se em 1538, de acordo com o Worldometers (Portugal tem uma taxa muito próxima, com 1568 mortes por milhão).

O que justificou o desastre nos EUA? Muitas pessoas atribuem uma parte substancial da culpa ao ex-presidente Donald Trump, que minimizou sistematicamente a ameaça e a necessidade de usar máscaras e praticar o distanciamento social. Trump chegou a troçar de alguns políticos por aquilo que descrevia como o temor excessivo em relação ao vírus. Ironicamente, dias depois de ter repetido a troça durante um debate com o seu rival nas eleições de 2020, o candidato democrata Joe Biden, Trump adoeceu ele próprio com covid-19.

pool/getty images

A resistência aos confinamentos foi outro fator determinante. Ao que tudo indica, Trump estava sobretudo empenhado em que a economia continuasse a funcionar, para manter a bolsa em níveis elevados e assim favorecer as suas próprias hipóteses de reeleição. O resultado foi a politização da questão do vírus, com uma percentagem menor de republicanos do que democratas a seguirem os avisos do principal virologista americano, Anthony Fauci, diretor do Centro Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ou NIAID), que começou a ser alvo de ameaças na internet por parte de pessoas que o consideravam um agente dos democratas empenhados em derrotar Trump.

Dada a popularidade de Fauci nas sondagens, que era muito superior à sua, Trump não o despediu antes das eleições, e depois já não fazia sentido. Aliás, nessa altura as suas previsões pessimistas não só se haviam confirmado, como tinham sido largamente ultrapassadas. Em março do ano passado, ele previu que o vírus mataria umas 240 mil pessoas, recorda o "The New York Times". Em maio já tinham morrido cem mil, outras cem mil morreram nos quatro meses seguintes e a partir daí o calendário dos recordes começou a encurtar.

chris kleponis / epa

Trump não preparou a tarefa de vacinação, diz Biden

Na cidade de Nova Iorque, segundo o jornal, até agora morreu uma pessoa por cada 295, e há zonas onde essa percentagem é bastante maior, como num condado do Texas onde morreu um residente por cada 163. Foi justamente no Texas que um político de topo, o vice-governador Dan Patrick, ciente de que a taxa de mortalidade do vírus é desproporcionalmente elevada entre os idosos, sugeriu que muitos deles estariam dispostos a sacrificar as suas vidas para garantir que as gerações mais novas receberiam deles "a América que toda a América ama".

Trump apostou sobretudo no desenvolvimento acelerado de vacinas, mas o anúncio de que elas se tinham mostrado eficazes nos testes de fase 3 já não veio a tempo de o salvar politicamente. Entre novembro e janeiro, o então Presidente dedicou-se essencialmente a tentar inverter os resultados da eleição, negligenciando o combate ao vírus.

O atual Presidente tem-se vindo a queixar disso. "Enquanto os cientistas faziam o seu trabalho a descobrir vacinas em tempo recorde, o meu antecessor - vou ser muito direto - não fez o seu trabalho a preparar-se para o desafio massivo de vacinar centenas de milhões", disse Joe Biden, que esta segunda-feira participa numa cerimónia de homenagem aos mortos na Casa Branca, onde se cumprirá um minuto de silêncio e serão acendidas velas.

Neste momento, segundo a Sky News, os EUA já compraram vacinas suficientes para vacinar a população inteira, e cerca de 1,6 milhões são administradas todos os dias.

michael reynolds/epa

Mais mortos do que em três guerras

Ainda que sejam cumpridos os objetivos quantitativos de vacinação, o regresso ao normal vai demorar. Numa entrevista este domingo, Fauci referiu-se ao fim do ano como o momento em que a vida poderá começar a aproximar-se de algo parecido com a normalidade, mas admitiu que talvez seja necessário continuar a usar máscaras em 2022. Para além disso, manifestou alívio por poder falar publicamente sem as limitações que o Governo anterior lhe impôs, incluindo a de evitar contestar diretamente o Presidente quando fazia afirmações falsas e perigosas - o auge deu-se quando recomendou a utilização de lixívia para curar o vírus.

Nada apaga a tragédia do último ano, na América como em muitos outros lugares. Conforme tem sido notado, as perdas humanas da covid-19 ultrapassam as da I e II Guerra Mundiais e da Guerra do Vietname no seu conjunto. Outra estatística citada pelo "The New York Times" para fazer comparações: em 1918 registaram-se 675 mil vítimas mortais da pandemia, numa época em que a população americana era um terço do que é agora.

A estimativa atual é de 614 mil mortos até ao princípio de junho. No resto do mundo eles já atingem oficialmente quase 2,5 milhões, e no segundo país com o maior número total de mortos, o Brasil, há um Presidente que se assume expressamente como seguidor direto de Trump, nessa matéria como noutras. Também Jair Bolsonaro contraiu a doença e, tendo-se curado com relativa facilidade, não mudou muito a sua posição em relação ao vírus.

Para a história ficam gestos como os mencionados o mês passado num relatório da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Bolsonaro, tal como Trump, desacreditou sistematicamente os profissionais de saúde e vetou medidas que impunham a utilização obrigatória de máscaras em lojas e noutros locais. A sua narrativa foi consistente com a de Trump. E os 246.560 mortos oficiais no seu país, que provavelmente subestimam o número real, contam uma história semelhante à dos EUA.