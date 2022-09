Covid-19: Desconfinamento em Inglaterra começa a 8 de março  

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que vai esta segunda-feira tornar público o roteiro para o desconfinamento faseado em Inglaterra, começando pelo regresso às aulas presenciais, a 8 de março, e algum contacto social ao ar livre.

Os detalhes serão apresentados numa declaração no Parlamento esta tarde, seguida por uma conferência de imprensa no final do dia, mas Johnson vincou que o alívio das restrições vai ser feito "cautelosamente", com base em fatores epidemiológicos, de saúde, sociais e económicos.

"As nossas decisões serão tomadas com base nos dados mais recentes para cada etapa, e seremos cautelosos nessa abordagem para não desfazer o progresso que alcançámos até agora e os sacrifícios que cada um fez", disse, num comunicado.

Johnson disse que os quatro critérios de avaliação, nomeadamente o avanço da vacinação, a redução do número de hospitalizações e do número de casos e o controlo da ameaça de novas variantes do vírus, estão a ser cumpridos, pelo que as aulas presenciais podem ser retomadas.

A partir de 8 de março, também será possível a residentes em lares de idosos receberem um visitante e permitido a duas pessoas encontrarem-se ao ar livre, para um café ou para socializar.

"A partir 29 de março será possível a duas famílias ou seis pessoas encontrarem-se ao ar livre, e alguns desportos ao ar livre, como ténis ou golfe", adiantou à BBC esta manhã o secretário de Estado responsável pela vacinação, Nadhim Zahawi.

Porém, ainda não é claro quando será autorizada a reabertura do comércio não essencial, bares e restaurantes e atividades como cabeleireiros, turismo e entretenimento.

Inglaterra entrou em confinamento a 4 de janeiro devido a uma súbita vaga de infeções causada por uma nova variante do coronavírus que causa a covid-19, tendo o Governo ordenado as pessoas para ficarem em casa, exceto para fazerem compras essenciais, exercício ou trabalhar.

Devido à regionalização dos poderes, as regras são diferentes na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, onde os confinamentos começaram mais cedo, ainda em dezembro.

Crianças do ensino primário começaram hoje a voltar às escolas na Escócia e País de Gales, mas o regresso às aulas será faseado nas próximas semanas, enquanto na Irlanda do Norte as escolas só vão reabrir em 8 de março.

O Reino Unido é um dos países com maior número de mortes de covid-19, 120.580 confirmadas desde o início da pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.

É também um dos mais avançados em termos de vacinação, tendo administrado uma primeira dose a mais de 17,5 milhões de pessoas, cerca de um terço da população adulta no país.