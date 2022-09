Covid-19: há 1200 farmácias com capacidade para fazer testes. Só 400 os fazem

São já 400 as farmácias a participar no processo de testagem da covid-19, mas o número pode mesmo chegar às 1200 se houve necessidade. É o que acredita a Associação Nacional de Farmácias, numa altura em que o número de casos detetados diariamente está a descer por conta do confinamento imposto no país.

Este sábado, em entrevista à Antena1 e ao "Jornal de Negócios", o presidente da ANF, Paulo Cleto Duarte, disse mesmo que as farmácias podem fazer cerca de 25 mil a 30 mil testes por dia, incluindo os novos testes de saliva, quando forem disponibilizados.

Segundo o responsável da da ANF, o governo prepara-se mesmo para avançar com uma primeira linha de testagem rápida, assente no trabalho das farmácias, à semelhança do que se passa desde há uma semana em França. Paulo Duarte defende que, enquanto não for possível ter vacinas para todos, deve intensificar-se o processo de testagem permanente.

VACINAÇÃO NAS FARMÁCIAS

Sobre a entrada das farmácias no plano de vacinação em curso, e tendo em conta a escassez de doses, Paulo Cleto Duarte concorda que estas apenas devam ser chamadas para as fases seguintes. Para o presidente da ANF, não faz sentido alargar os locais onde pode ser feita a toma da vacina sem vacinas suficientes,