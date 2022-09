Covid-19: Portugal com mais 76 mortes e 1.570 novos casos

Portugal regista hoje 76 novas mortes atribuídas à covid-19 e mais 1.570 novos casos confirmados de contágios pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 3.284 pessoas, menos 300 do que na sexta-feira, dos quais 656 em unidades de cuidados intensivos, de onde saíram 13 doentes nas últimas 24 horas.

Desde 6 de janeiro, quando estavam 3.293 pessoas no hospital com covid-19, que o número de internamentos não era tão baixo. E é preciso recuar a 17 de janeiro para encontrar um número mais baixo de doentes em cuidados intensos (na altura, os doentes graves atingiam 647).

A tendência decrescente da pandemia continua a registar-se em todo o país. Comparativamente com os dados de há uma semana, Portugal regista este sabado menos 1 286 casos ativos, menos 1 566 internamentos, menos 147 doentes em Cuidados Intensivos e morreram menos 73 pessoas do que no passado sábado.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona mais atingida do País, com 776 novos casos, que representam 49% dos números globais. É ainda a zona com um maior numero de mortes (36). Seguem-se a região Norte com 369 novos infetados e 18 mortos e o Centro, com 214 novos casos e 13 mortos. A Região da Madeira registou, este sábado, 99 novos infetados (mas sem nenhuma morte), no Algarve foram contabilizados 84 novos infectados e 3 mortes e no Alentejo os números são de 31 infetados e seis mortos. Nos Açores foram contabilizados apenas 3 novos casos de covid 19.

O número de recuperados da doença volta a superar o de novos infetados (foram 5 050 nas últimas 24 horas), fazendo baixar o número de casos ativos no País. Neste momento, há 83 526 casos ativos (menos 3 586 do que ontem) e menos 7 968 casos em vigilância por parte das autoridades. Há uma semana, o número de casos ativos ultrapassava as cem mil pessoas.

Os números globais da pandemia são, até ao momento os seguintes: 796 339 casos, 696 916 recuperados e 15 897 mortos.

Correção: saíram 13 doentes dos cuidados intensivos, e não 19 como foi publicado inicialmente.