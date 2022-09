Covid-19. Vacina da AstraZeneca pode ser administrada a maiores de 65 anos, não em crianças

A vacina da Oxford/AstraZeneca, a terceira a ser aprovada para uso de emergência na União Europeia, pode ser administrada em adultos com mais de 65 anos, confirma esta quinta-feira o relatório da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

Esta vacina tinha sido aprovada há menos de um mês (29 de janeiro), e chegado a Portugal poucos dias depois. Mas vários países, onde Portugal também se inclui, não recomendam o seu uso nas populações mais velhas, a menos que não haja alternativa. A Direção-Geral da Saúde (DGS) deixou isso claro num documento em que dizia que “até novos dados estarem disponíveis”, a vacina da AstraZeneca “deve ser preferencialmente utilizada para pessoas com 65 anos ou menos”.

No relatório da EMA, lê-se que a maioria dos participantes nos estudos que comprovaram a eficácia deste medicamento “tinha entre 18 e 55 anos” e que “não houve resultados suficientes em participantes mais velhos (com mais de 55 anos) para fornecer uma imagem de quão bem a vacina funcionará neste grupo”.

No entanto, a vacina pode ser usada nessa população porque há uma “proteção esperada”, uma resposta imunológica observável nessa faixa etária “com base na experiência com outras vacinas”. A EMA acrescenta: “Como há informações confiáveis sobre a segurança nesta população, os especialistas científicos da EMA consideraram que a vacina pode ser usada em idosos. Mais informações são esperadas dos estudos em andamento, que incluem uma proporção maior de participantes idosos.”

Além da avaliação da EMA, a administração da vacina da AstraZeneca em maiores de 65 anos recebeu um impulso na semana passada, depois de a Organização Mundial da Saúde ter equiparado a eficácia nessas populações e nas mais novas.

“As respostas imunológicas provocadas pela vacina nas pessoas mais velhas estão bem documentadas e são equiparáveis às de outros grupos etários. Isto sugere que é provável que a vacina prove ser eficaz em pessoas mais velhas”, esclareceu a OMS, advertindo que os mais idosos são um “grupo prioritário” pelo risco de doença mais grave e de morte.

Pelo contrário, a vacinação em crianças (abaixo dos 18 anos) não é recomendada. A EMA acordou com a farmacêutica responsável pela vacina “um plano para conduzir testes envolvendo crianças numa fase posterior”.