€5000 por voluntário: Reino Unido vai iniciar testes com “jovens saudáveis” que aceitem ser infetados com covid

Um total de 90 voluntários, jovens e saudáveis, vão ser infetados com o novo coronavírus no âmbito de um estudo a realizar no Reino Unido. O objetivo é testar vacinas e tratamentos. Apresentado como um “estudo de desafio humano”, a investigação vai começar nas próximas semanas e, apesar de polémica, teve aprovação ética. Estima-se que os voluntários vão receber uma compensação de 4.500 libras (um pouco mais de 5000 euros) pelo seu envolvimento no estudo.

Os jovens, com idades entre os 18 e os 30 anos, vão ser expostos ao vírus num ambiente seguro e controlado para que os médicos acompanhem a evolução do seu estado clínico. Importa descobrir a menor quantidade de coronavírus necessária para provocar a infeção, assim como perceber como o sistema imunológico reage a ela, explica um artigo da BBC. São dados essenciais para melhorar o conhecimento da doença, para que novas vacinas e tratamentos eficazes possam vir a ser desenvolvidos.

O perfil dos participantes resulta da intenção de minimizar os riscos, conforme adiantou Peter Openshaw, professor de medicina experimental do Imperial College London: os jovens saudáveis têm poucas probabilidades de sofrerem as formas mais graves e complicadas da doença.

Qual a quantidade de necessário para desencadear uma infeção? Como começa o sistema imunológico por se tentar defender? Será possível saber quem vai desenvolver sintomas ou ficar assintomático? Estas são as questões em que a equipa de investigação vai estar focada.

Este é um tipo de pesquisa que permite obter muito mais informações do que as conseguidas no mundo real. “Esperamos que o estudo ofereça uma visão única sobre como o vírus funciona e nos ajude a entender quais as vacinas com maior capacidade para prevenir a infeção”, disse à BBC um responsável da equipa pelo plano de vacinação britânico.

De acordo com o que foi explicado, os selecionados para o teste têm de passar por vários exames médicos. Vão ser depois internados no hospital Royal Free, em Londres, para cumprir um período de quarentena de dois dias. Serão depois infetados, através do nariz, e manter-se-ão sob vigilância permanente durante pelo menos duas semanas. Amostras de sangue e de secreção nasal serão colhidas todos os dias.

No estudo vai ser utilizada a variante do vírus que circulou no Reino Unido mais ou menos a meio do ano de 2020 – produzida em laboratório –, não as estirpes mais recentes, adiantaram os investigadores.

Depois de os voluntários terem alta, todos serão acompanhados durante um ano, de forma a serem avaliados também os sintomas de longa duração.

Na investigação, além da equipa governamental responsável pelo plano de vacinação, participam o Imperial College London, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) e a hVIVO, empresa especialista em testes clínicos.